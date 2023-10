Le capitaine du XV du Trèfle, satisfait de la qualification de son équipe pour les phases finales, a aussi regretté le tirage au sort effectué il y a trois ans, et qui oblige les quatre favoris à la victoire finale à se croiser dès les quarts de finale.

À 38 ans, Jonathan Sexton vit le dernier moment fort de sa carrière. Son plus grand défi. Une nouvelle fois à son aise face à l'Ecosse lors du match décisif de la poule B, le demi d'ouverture est même sorti dès la 45e minute grâce à un tableau d'affichage déjà largement en faveur du XV du Trèfle.

Après la victoire 36-14 de son équipe, Jonathan Sexton s'est projeté sur le quart de finale et le choc face aux All Blacks qui les attend samedi prochain. "On est ravis d’avoir terminé en tête de la poule, on se retrouve là où on souhaitait être, avec les quarts de finale en ligne de mire et un adversaire le plus difficile qu’on pouvait rencontrer. Le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans, et paraît un peu injuste aujourd’hui, mais c’est ainsi, et on devra être prêts pour affronter la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine."

Briser le plafond de verre

Les Irlandais se retrouveront face à un immense défi : briser le plafond de verre et se qualifier pour la première fois de leur histoire pour le dernier carré. Malgré leur statut de favori à la victoire finale, leur série de 17 victoires consécutives (à un succès d'égaler le record de la Nouvelle-Zélande entre 2015 et 2016 et l'Angleterre entre 2016 et 2017), les Irlandais devront réaliser le match parfait pour éliminer les All Blacks, qui n'ont perdu qu'une seule en quart dans leur longue et glorieuse histoire, en 2007 face au XV de France. "Disons que le fait de jouer la Nouvelle-Zélande nous a beaucoup appris, notamment en vue du Tournoi des Six Nations, c’est ce qui nous a permis de faire le Grand Chelem, confiait encore Sexton. Les deux équipes seront sous pression et l’équipe qui s’y fera le mieux l’emportera."

"Hé bien, c’est de ça que sont faits les rêves, confirmait le sélectionneur Andy Farrell. Pour un quart de finale, on ne pouvait imaginer une opposition plus difficile. On a un énorme respect pour la Nouvelle-Zélande, et j’espère qu’eux aussi ont un peu de respect pour nous. On va d’abord récupérer comme il faut de ce match." En zone mixte, le pilier Andrew Porter se projetait aussi sur cet affrontement : "En gros, chaque match de Coupe du monde est un match à élimination directe. La semaine prochaine sera de nouveau déterminante, mais on doit d'abord digérer tout cela avant de basculer sur la semaine qui vient, qui est très importante pour le rugby irlandais." Et peut-être historique, pardi !