La large et spectaculaire victoire irlandaise, samedi soir, face à l'Ecosse (36-14) a vu le XV du Trèfle tomber des records et signer quelques statistiques de tout premier plan. Les chiffres disent beaucoup de la grande forme actuelle des numéros 1 mondiaux.

62

En étant à la conclusion du premier lancement millimétré du XV du Trèfle, James Lowe a inscrit, samedi, l’essai le plus rapide de l’histoire du rugby irlandais en Coupe du monde, au bout de 62 secondes de jeu. La précédente marque référence était détenue par Rob Kearney : en 2019, l’ancien arrière avait scoré après 86 secondes face à la Russie.

L'Irlande écrase l'Écosse pour assurer sa qualification et affrontera les All Blacks en quart de finale !



Le résumé > https://t.co/Em6Qv3x8hJ pic.twitter.com/OGmrapLBWA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 7, 2023

202

Cliniques en attaque, les numéros 1 mondiaux ont passé une bonne partie de leur soirée à repousser les assauts écossais. Au Stade de France, ils ont ainsi atteint leur deuxième total de plaquages sur un match depuis que la donnée est comptabilisée en 2009. Jonathan Sexton et ses partenaires ont plaqué à 202 reprises (avec un taux de réussite de 88 %). Face à l’Angleterre en 2018, la statistique était montée à 205.

26

La première période, "très plaisante" aux yeux d'Andy Farrell, s’est conclue sur le flatteur score de 26 à 0 en faveur du XV du Trèfle. Jamais en dix éditions de Coupe du monde la sélection irlandaise n’avait rejoint les vestiaires avec un tel écart en sa faveur face à une nation du Tier 1.

A lire aussi : Vidéo. Coupe du monde de rugby 2023 - Une grosse tuile pour l'Irlande ? "Je crois que je me suis cassé la main" semble avouer James Ryan

8

Les Irlandais n’ont laissé que des miettes à leurs voisins écossais. Samedi soir, ils ont commis seulement huit pertes de balle, leur plus faible total dans cette édition. Un chiffre bien inférieur à leur moyenne, établie à 14,7. Le XV du Trèfle gagne en précision au fil des semaines.

4

La statistique dit tout de l’efficacité celte samedi soir. Les numéros 1 mondiaux ont inscrit en moyenne quatre points par intrusion dans les 22 mètres adverses (neuf incursions pour 36 unités). À l’inverse, Finn Russell et compagnie n’ont inscrit que 14 points malgré huit passages dans ce que les anglophones appellent la « red zone ».

Garry Ringrose et Hugo Keenan ont montré la voie au XV du Trèfle !



Le baromètre d'Irlande - Écosse ?https://t.co/k90ozW8IWY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 7, 2023

9

Les Irlandais sont plus que jamais la bête noire des Ecossais. En décrochant un neuvième succès consécutif face au XV du Chardon (depuis 2018), ils ont égalé leur plus longue série victorieuse face à cet adversaire. Entre 1939 et 1954, ils s’étaient déjà imposés à neuf reprises de suite. Les tenants du titre du 6 Nations, impressionnants de régularité, auront l’occasion de porter cette marque à dix lors de la venue de la bande à Townsend à l’Aviva Stadium lors du prochain Tournoi.