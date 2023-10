L'Irlande disputera bien les quarts de finale après sa belle victoire face à l'Écosse. Mais ce succès a peut-être laissé des traces. Au coup de sifflet final, le deuxième ligne James Ryan semble confier à ses coéquipiers une grosse inquiétude pour sa main droite. Mack Hansen et James Lowe ont également été touchés durant la rencontre.

L'Irlande affrontera la Nouvelle-Zélande samedi 14 octobre prochain pour la revanche de 2019. Le XV du Trèfle, impressionnant face aux Écossais pour son "huitième de finale" a enchaîné une 17ème victoire consécutive. Mais les hommes d'Andy Farrell ont aussi perdu des éléments importants.

À commencer par le deuxième ligne James Ryan. Au coup de sifflet final, au moment où l'équipe allait célébrer avec les milliers de supporters irlandais présents une nouvelle fois au Stade de France, celui qui était sur le banc, déjà, pour "une gêne au poignet" d'après son sélectionneur, semble confier - le visage fermé - une grosse inquiétude à ses coéquipiers à propos de sa main droite : "Je crois que je me suis cassé la main" semble-t-il affirmer à Caelan Doris, le numéro 8 irlandais, irrésistible ce samedi soir.

"James Ryan a reçu un coup à un poignet, il devra être évalué aussi"

Forcément questionné sur la question, le sélectionneur Andy Farrell a réagi en conférence de presse : "James Ryan a reçu un coup à un poignet, il devra être évalué aussi." Aussi, parce que le deuxième ligne n'est pas le seul à être touché. Sorti avant la mi-temps pour une douleur au mollet, l'état de santé de Mack Hansen n'a pas rassuré : "On aura les résultats demain. Mack a été faire un test pendant la rencontre. On l’a fait sortir directement, il avait mal à un mollet", a confirmé Andy Farrell. L'autre ailier James Lowe, tout aussi décisif, a aussi quitté prématurément ses coéquipiers à la mi-temps : "Il est touché à un œil, il était fermé. Mais sur la fin, il récupérait la vision, c’est bon signe." Beaucoup de mauvaises nouvelles pour l'Irlande, qui était jusque-là préservée par les blessures depuis le début de la compétition. Une course contre-la-montre débute désormais pour les trois joueurs, qui ont une semaine pour se remettre avant le choc face aux All Blacks.