De match il n'y eut guère entre l'Irlande et l'Ecosse. Plus puissants, plus précis, plus forts, les Irlandais ont facilement disposé d'un XV du Chardon qui n'a jamais réussi à se mettre au niveau malgré une réaction d'orgueil après l'heure de jeu. Trop tardive, car Ringrose et Keenan avaient déjà montré la voie.

Les Tops Garry Ringrose Ballon en main, c'est un total régal ! Rien de bien nouveau, penserez-vous, mais le trois-quart centre du Leinster monte en puissance depuis le début de la Coupe du monde. Il n'aura fallu qu'une seule petite minute de jeu pour voir le numéro 13 se mettre en action : bien décalé par Sexton, il prend l'intervalle et profite d'un écran (malin) de son deuxième ligne Tadhg Beirne (pas vu pas pris) pour accélérer avant de transmettre à Hansen, qui envoie Lowe dans l'en-but. Il couvre bien son fond de terrain sur une tentative de 50-22 de Russell et se montre de nouveau décisif à la 25e minute sur l'essai de Keenan en fixant deux défenseurs avant de transmettre admirablement à son arrière. Trois franchissements à son actif (meilleur total du match) et un essai en finisseur après une passe de pied parfaite de Crowley. Tranchant. Mais son match aura aussi été marqué par d'inquiétudes lacunes en défense. Ringrose a raté sept plaquages pour seulement six réussis, et il devra absolument corriger son attitude défensive en quart de finale. Ce soir, l'Irlande a brillamment remporté la rencontre, en partie grâce à lui, d'où cette place dans les "tops". L'Irlande écrase l'Écosse pour assurer sa qualification et affrontera les All Blacks en quart de finale !



Le résumé > https://t.co/Em6Qv3x8hJ pic.twitter.com/OGmrapLBWA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 7, 2023 Caelan Doris Avec Grégory Alldritt et Ardie Savea, Caelan Doris fait partie des meilleurs troisième ligne centre du monde. Il l'a une nouvelle fois prouvé sur ce "huitième de finale", notamment en défense où il a réussi 22 plaquages (un seul manqué), le meilleur dans ce domaine devant Josh Van der Flier (21 plaquages). Mais pour un numéro huit qui porte énormément le ballon comme lui, c'est une vraie performance. Son duel face à Savea en quart de finale fait déjà saliver. Hugo Keenan L'arrière irlandais a inscrit dix points. Deux essais qui comptent et qui ont permis au XV du Trèfle de rapidement prendre le large et de mettre fin à tout suspense. Mis sur orbite par Ringrose sur sa première réalisation, il fait l'effort qu'il faut sur sa deuxième suite à une passe osée mais réussie de Sexton. Il est le joueur irlandais qui a le plus gagné de mètres ballon en main sur la rencontre et il a été parfait dans sa couverture du terrain lorsque les Ecossais, Finn Russell en tête, ont voulu occuper le terrain, impuissants. Les Flops Ollie Smith Pensait-il rentrer aussi tôt ? Au vu de son match, la réponse semble évidente. Le numéro 23 a vécu un cauchemar. À sa décharge, il fait son entrée dans une partie où ses coéquipiers étaient largement dominés par la puissance irlandaise. Il n'empêche, le trois-quart aurait pu mieux défendre sur le deuxième essai de Keenan où il est pris par la passe de Sexton et ouvre la brèche au numéro 15 irlandais. En deuxième période, il est coupable d'un antijeu sur le maître à jouer de 38 ans qui lui coûte un carton jaune. Dix minutes au frais qui ne lui ont pas permis de reprendre ses esprits. Irrémédiable. Duhan Van der Merwe Il a été trop neutre pour un joueur de sa qualité. Pour espérer réaliser un exploit retentissant, les Ecossais auraient eu besoin d'un grand Van der Merwe. Le XV du Chardon n'a pas eu cette chance. Sur les ballons qu'il a eus à négocier, le trois-quart aile a subi physiquement et n'a jamais réussi à mettre son équipe dans l'avancée. Il est coupable d'un en-avant grossier dans les 22 mètres irlandais alors que son équipe était à l'œuvre. Darcy Graham L'autre ailier de l'Ecosse n'a pas vécu un meilleur match que son compère Van der Merwe. Chahuté sous les ballons hauts et précis de Jamison Gibson-Park, Darcy Graham n'a pas gagné de duel alors même que les Ecossais avaient tenté d'aller chercher les couloirs en première période. Il se blesse rapidement au retour des vestiaires, comme un signe que ce n'était définitivement pas son soir.