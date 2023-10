Le sélectionneur irlandais Andy Farrell était évidemment ravi de la prestation du XV du Trèfle face à l'Ecosse, ce samedi, à Saint-Denis (36-14). Il s'attend à un quart de finale de très haut vol face à la Nouvelle-Zélande.

Avant tout, quels sont les premières nouvelles des blessés ?

On aura les résultats demain. Mack a été faire un test pendant la rencontre. On l’a fait sortir directement, il avait mal à un mollet. James Ryan a reçu un coup à un poignet, il devra être évalué aussi. Jame Lowe, enfin, est touché à un œil, il était fermé. Mais sur la fin, il récupérait la vision, c’est bon signé.



Votre première période a tutoyé la perfection en termes d’efficacité. Comment l’analysez-vous ?

On voulait créer de l’espace d’entrée. On a été très précis avec le ballon et on a très bien défendu. Notre système était solide, nos impacts aussi. Mentalement, c’était fort de les empêcher de marquer. C’est ça le rugby de haut niveau. Je ne dirais pas que l’on a été parfait sur la première mi-temps mais on a réussi à répondre à toutes les formes de jeu de l’Ecosse. C’était une période très plaisante.



Diriez-vous que votre défense est en constante progression ?

Je pense qu’on s’est amélioré oui. L’équipe progresse au fil des matchs. Notre défense a toujours été forte. Au bout de 16 semaines ensemble, il est logique que notre équipe soit de plus en plus forte. Il n’y a pas de secret : ce sont les défenses qui font gagner une Coupe du monde.



On vous a vu effectuer le tour d’honneur et saluer le public… Arrivez-vous encore à vous étonner de ce soutien populaire ?

Ma femme et mes deux filles étaient présentes, je leur faisais coucou. Les chants, l’ambiance, c’était génial, encore. On avait déjà pu en profiter face à l’Afrique du Sud. Il faut remercier nos supporters à chaque fois. Nous jouons pour eux. J’en parle chaque semaine, j’en ai encore parlé avant le match au groupe. Ça compte plus pour nous que ce que vous pensez.



Comment appréhendez-vous le choc face aux Blacks ?

Je pense que la Nouvelle-Zélande est une superbe équipe. C’est génial que notre petite Irlande soit placée au niveau des All Blacks. On a gagné le respect des autres mais il ne faut pas oublier le respect que l’on a pour eux. Comme Jonny l’a dit, ils vont vouloir mettre les points sur les « i » après nos dernières confrontations. Ils joueront leur meilleur rugby.