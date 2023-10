Ils étaient entre 50000 et 60000 supporters irlandais, samedi soir au Stade de France pour la victoire du XV du trèfle face à l’Ecosse (36-14). Une ambiance dingue qui a marqué tous les acteurs de cette rencontre. Récit.

Ils étaient attendus en nombre, bruyants et enthousiastes. Ils n’ont pas déçu. Ce samedi soir au Stade de France, pour la rencontre décisive opposant leurs protégés à l’Ecosse (victoire 36-14), les supporters irlandais ont mis le feu à l’enceinte dyonisienne. Selon les estimations, ils étaient entre 50000 et 60000, tout de vert vêtus, à pousser derrière leur équipe, l'Irlande, numéro 1 mondiale et favorite de la compétition. "Oui, c’était fou ! Je pensais que ça ne pouvait pas être mieux que le match contre l’Afrique du Sud il y a quelques semaines, mais je dois reconnaître que j’ai eu tort" se régalait le capitaine Jonathan Sexton après la rencontre. "Mon frère m’a envoyé un message trois heures avant le match, il était au stade et il m’avait prévenu. Un kiné écossais m’avait dit que ce serait 50-50 dans les tribunes, cette semaine, je lui ai dit : "Tu vas voir !". Nos supporteurs continuent à se mettre en quatre pour nous, et c’est important qu’on en fasse de même pour eux. La semaine dernière, grâce à eux, on a passé la meilleure journée de notre vie, et on leur a offert je crois quelque chose d’assez similaire, si j’en juge par certains visages."

Quite incredible.



Irish fans have taken over Paris. pic.twitter.com/CxlIi5cQci — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) October 7, 2023

"Zombie", la chanson des Cranberries devenu un hymne

Au programme, des chants, encore et toujours. Le classique "Fields of Athenry", initialement un chant traditionnel du Munster et désormais repris par les supporters irlandais dans tous les sports et tous les stades du monde. Également le "classique" du groupe Cranberries, "Zombie", devenu au fil des matchs l’hymne des Irlandais dans cette compétition, à la manière de la chanson "Dans les yeux d’Emilie" (Joe Dassin) pour les supporters français. Et enfin "Dirty old town", autre classique de la chanson irlandaise par les légendaires The Pogues, repris depuis bientôt 40 ans dans tous les pubs de l’île. Une ambiance absolument dingue et qui a embrasé le Stade de France et ses alentours.

Truly epic stuff.



Dirty Old Town now. pic.twitter.com/xjMcMTq1GF — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) October 7, 2023

Farrell : " Ces matchs ont plus de valeur qu’on ne le pense pour le peuple d’Irlande"

Cette ambiance, tous les acteurs du succès irlandais l’ont noté après la rencontre. Visiblement, ils savouraient. À commencer par le sélectionneur Andy Farrell : "On doit remercier les fans à chaque match, c’est la moindre des choses. On joue pour eux. J’en ai reparlé aujourd’hui dans le vestiaire. Ces matchs ont plus de valeur qu’on ne le pense pour le peuple d’Irlande. Même en Irlande, on sait que les fans sont derrière nous. On sait que tout ce qu’on fait, ce n’est pas que pour nous." Même son de cloche du côté du pilier Andrew Porter : "Incroyable, ce n’est pas assez fort, c’est ahurissant de voir le nombre de supporteurs irlandais, le bruit qu’ils font. Cela rend humbles de voir tous ces gens ici, et on essaie de faire le meilleur match possible pour eux."

Poussés par leurs supporters, les Irlandais terminent cette phase de poule invaincus et en tête du groupe B, devant les champions du monde sud-africains. En quart de finale, ils affronteront la Nouvelle-Zélande, samedi 14 octobre (21 heures) toujours au stade de France.