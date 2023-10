Alors que l’on commençait à s’inquiéter des difficultés des Bleus à tenir le ballon sur de longues séquences, ceux-ci ont inscrit 6 de leurs 8 essais contre l’Italie sur des actions à plus de 10 temps de jeu. Preuve que le travail commence à payer…

L’entraîneur de l’attaque Laurent Labit, lui-même, l’avait signalé récemment : "si nous sommes toujours une des équipes les plus efficaces au monde pour marquer en un ou deux temps de jeu, c'est sur nos circuits offensifs plus longs qu'on attend davantage de nos joueurs : encore plus d'engagement, plus d'agressivité, plus de précision." Il faut dire qu’après un match contre les Blacks marqué du sceau de la dépossession, une rencontre complètement ratée contre l’Uruguay et un "entraînement dirigé" presque trop facile avec les Namibiens, les Bleus n’avaient jamais franchement eu l’occasion de réciter leur jeu sur de longues séquences depuis le début de la Coupe du monde. Une ombre à leur tableau qu’ils ont enfin effacée contre l’Italie, avec de nombreuses séquences de jeu construites, à l’image de celle de pratiquement 2 minutes qui mena à l’essai de Penaud, sur la première action du match.

Au total, ce sont bel et bien 6 des 8 essais français (Penaud, Bielle-Biarrey, Ramos, Jalibert et les deux de Moefana) qui ont été le fruit de séquences longues, sur lesquelles ont a pu enfin pu admirer la dextérité ballon en main des avants français pour trouver les "bridgeurs" dans leur dos, après avoir réalisé le travail préparatoire nécessaire dans l’axe profond. De quoi éprouver de légitimes motifs de satisfaction ? Pour le commun des mortels sans doute, mais pas forcément pour Fabien Galthié. "Réciter des séquences longues, ce n’est pas notre objectif : l’objectif, toujours, c’est de gagner, glissait le sélectionneur dans un sourire. Pour gagner, il y a plusieurs cases à cocher, mais jamais toutes. On n’est pas là pour rendre des copies propres, mais pour gagner. Si aujourd’hui vous êtes satisfait de nos essais sur des séquences longues, alors on est satisfait de vous faire plaisir."

Ramos : "Offensivement, c’est peut-être notre meilleur match"

Un plaisir qui, heureusement, n’a pas seulement touché les observateurs, mais aussi les joueurs eux-mêmes, heureux de voir le travail fourni depuis le début de la préparation enfin porter ses fruits. "On a mis des choses en place qu’on n’avait pas vu sur les matchs précédents, c’est une très bonne chose, appréciait l’arrière Thomas Ramos. Offensivement, c’est peut-être notre meilleur match depuis le début de la compétition. Ça va nous donner confiance, nous permettre de croire en nous et nous inciter à nous lâcher encore un peu plus. Même si à l’avenir, on va forcément de rencontrer des adversaires contre qui ce sera plus dur de tenir le ballon, on peut être très content de notre jeu offensif ce soir."

"C’est ce qu’on travaille depuis un moment, on est heureux de voir que cela porte enfin ses fruits, prolongeait le pilier Cyril Baille, toujours précieux de par sa capacité à bien trier les ballons au sein des cellules d’avants. On arrive au quatrième match, c’est un peu normal aussi d’avoir de plus en plus d’automatismes et de connexions entre nous. Mais c’est très plaisant d’arriver à se trouver collectivement comme nous y sommes parvenus face à l’Italie." L’équilibre observé entre les formes de jeu, où les Bleus ont su alterner à la perfection entre jeu axial et prise de la largeur, augurant plus que jamais du meilleur pour le futur…