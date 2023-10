Disciplinés, dans l'avancée, précis, les Bleus ont presque tout bien fait pour écraser l'Italie 60 à 7. Voici les chiffres marquants de la belle victoire française, officiellement qualifiés pour les quarts de finale.

"Seulement" 56% de possession pour la France

Contrairement à ce que le score pouvait le laisser penser, les Bleus n'ont pas tant tenu le ballon que ça. Ce qui a fait la différence entre Français et Italiens vendredi soir, c'est la capacité à marquer des essais sur de courtes possessions. Quand Damian Penaud franchissait la ligne d'en-but sur une action en première main, les Transalpins pouvaient eux buter sur la défense bleue pendant de longues séquences... Et cela change tout.

37 plaquages réussis sur 38 tentés par la 3e ligne bleue

Si la Squadra Azzura n'est pas parvenue à convertir ses phases de possessions, c'est parce que la défense française a été ultra-efficace. Charles Ollivon et Grégory Alldritt ont respectivement tenté 12 et 15 plaquages pour autant de réussis. Anthony Jelonch doit se contenter d'un 10 sur 11, mais on lui pardonnera volontiers, tant il a fait reculer les attaquants italiens.

34e et 35e essais en sélection de Damian Penaud

Damian Penaud a inscrit un essai avec l'équipe de France, voilà une phrase dont on ne se lasse pas, et qui ne semble pas non plus lasser le principal intéressé. Contre l'Italie, le néo bordelais a inscrit ses 34e et 35e essais en Bleu, dépassant ainsi Vincent Clerc pour devenir seul 2e meilleur marqueur d'essais de l'histoire du rugby français. Quand on sait que Damian Penaud a inscrit 13 essais lors de ses 7 dernières sélections, on se dit que le record de Serge Blanco, 38 essais, ne tient vraiment plus à grand-chose.

10 pénalités concédées... de moins que l'Italie

Cette même indiscipline qui avait fait leur faiblesse lors du dernier France - Italie (29-24) en février a été la force des hommes de Fabien Galthié ce vendredi. Le XV de France n'a été pénalisé que 6 fois sur l'ensemble de la rencontre, c'est 10 de moins que l'Italie et forcément, cela compte.

Anthony Jelonch et ses compairs de la 3e ligne ont été impériaux en défense Rugbyrama - Patrick Derewiany

53 points d'écart, plus large succès de l'histoire contre l'Italie

Ce dernier match de poule semblable à un huitième de finale a laissé entrer dans le ventre des supporters français une petite boule de stress, que la déculottée reçue par l'Italie contre la Nouvelle-Zélande quelques jours plus tôt (96-17) n'a su faire disparaître. Le rugby impose l'humilité. Humilité il y a eu, et les Bleus ont tout simplement battu un record vieux de 56 ans. Celui de la plus large victoire de la France contre l'Italie datant de 1967, c'était à l'époque à Toulon, et les coéquipiers de Pierre Villepreux s'étaient imposés 60 à 13.