Les Gallois avaient besoin d'un seul point pour finir premier du groupe C et valider leur ticket pour les quarts de finale. C'est chose faite, avec ce succès bonifié 43-19 à Nantes. Louis Rees-Zammit a été auteur d'un triplé face à des Géorgiens qui quittent la compétition sans le moindre succès.

Le pays de Galles poursuit son sans-faute dans cette Coupe du monde. Malgré une équipe remaniée en vue des quarts de finale, les joueurs de Warren Gatland l'ont emporté, mais se sont fait peur, face à une équipe de Géorgie qui avait mis à mal les Fidji lors de cette dernière journée du groupe C (43-19).

Le pays de Galles s'est imposé sans trembler face à la Géorgie et signe sa quatrième victoire d'affilée dans le Mondial 2023.



Le pays de Galles en maîtrise…

Face à des Géorgiens préférant le contact physique, les Gallois ont refusé le défi et ont su mettre en difficulté les Lelos dans le jeu au pied. C'est à la suite d'une pénaltouche envoyée à 5 mètres, à droite, que Tomos Williams joue d'abord sur George North, puis sur Tomas Francis pour permettre à son pilier d'inscrire le premier essai du match, au bout d'un quart d'heure. Sur une deuxième touche, à l’opposé, le jeu est écarté au niveau des trois-quarts ce qui profite à Liam Williams. Pouvant exploiter un deux contre un avec Louis Rees-Zammit, l'arrière joue en soliste pour aplatir. Sam Costelow, titulaire de dernière minute à l'ouverture après le forfait de Gareth Anscombe, ajoutera une pénalité. Après une demi-heure à subir et à faire le dos rond, les Géorgiens vont trouver leur rythme et voir leurs efforts récompensés grâce à un essai en force de Merab Sharikadze, face aux perches.

…Mais se fait peur

Les Géorgiens continuent sur leur lancée de la fin de première période au début de la seconde, mais se feront piéger, offrant un essai cadeau à des Gallois qui n'en demandaient pas tant. Giorgi Kveseladze rate sa passe qui est interceptée par George North. Le trois-quarts n'a plus qu'à servir Louis Rees-Zammit qui n'a plus qu'à filer entre les poteaux. Les Lelos vont continuer de bousculer des Gallois, qui ont cherché à gagner du temps tout au long des quarante dernières minutes, mais vont se montrer maladroits jusqu'à l'heure de jeu. Sur une touche à 5 mètres, les Géorgiens vont profiter de l'effondrement d'un ballon porté pour progresser en "pick and go" et aplatir en force grâce à Vano Karkadze.

À force de subir, le pays de Galles s'expose et deux minutes après l'essai de Vano Karkadze, Davit Niniashvili s'amuse sur son aile droite pour aller aplatir à son tour. Voyant que le match commençait à leur fuir, les Gallois vont répondre et décrocher le bonus offensif. Décalé à droite, Liam Williams joue au pied. Le ballon est réceptionné par Louis Rees-Zammit qui s'offre un doublé. Replacé à l'arrière après la sortie sur blessure de Liam Williams, Louis Rees-Zammit s'offre, du bout des doigts, un troisième essai au grand dam du public de La Beaujoire qui n'était pas de cet avis, mais qui conforte la victoire du pays de Galles qui n'avait besoin que d'un point pour s'assurer de la première place du groupe C. George North participera également à la fête avec un essai à la sirène. En quart de finale, les Gallois retrouveront l'Argentine ou le Japon qui s'affronteront demain en début d'après-midi à Nantes.