Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant le pays de Galles et la Géorgie, dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

Le pays de Galles défie la Géorgie alors que le XV du Poireau est déjà qualifiés, et les Lelos déjà éliminés. Avec trois victoires au compteur, les hommes de Warren Gatland veulent finir premiers en attendant leur adversaire. La rencontre se déroulera au stade de La Beaujoire à Nantes et sera arbitrée par Mathieu Raynal.