Dans cette dernière rencontre de poule entre le pays de Galles et la Géorgie à Nantes, on a compris pourquoi les joueurs tels que Louis Rees-Zammit et Davit Niniashvili n'étaient pas faits du même bois que les autres... Du reste, on a vu la touche galloise prendre le pas sur l'alignement géorgien.

Les tops

Louis Rees-Zammit

Dans un premier temps, l'ailier s'est montré discret. Très vite, on a compris qu'il était à l'affût, comme toujours. Rees-Zammit a rappelé qu'il savait exploiter la moindre miette. Sa première marque, il l'inscrit sur une contre-attaque cruelle des Gallois. Un ballon est jeté au sol par les adversaires ? North le relève et décale son partenaire. Sur les deux suivants, c'est sa pointe de vitesse qui le fait arriver à dames avant les autres. Même si le rebond est favorable sur le deuxième, et même si le troisième essai est contestable, en raison d'un ballon pas exactement maîtrisé, il a le mérite d'arriver le premier et de provoquer la situation de litige.

Davit Niniashvili

Arrêtons-nous simplement sur l'exploit réalisé par l'ailier du Lou. Quel essai exceptionnel ! Quand il reçoit la passe approximative d'Aprasidze (qui décide judicieusement de renverser le jeu), le Géorgien s'intercale entre Nicky Smith et Gareth Davies, à qui il inflige un sacré raffut. Il prend la porte et le reste, c'est une course à toute vitesse vers l'en-but. L'essai de l'espoir pour les Lelos.

Davit Niniashvili fut l'auteur d'une action superbe, qui se conclut par un essai. Icon Sport

Sam Costelow

Le demi d'ouverture de 22 ans s'est retrouvé à démarrer ce match en raison du forfait de Gareth Anscombe, initialement prévu pour le numéro 10. Et le joueur des Scarlets a parfaitement répondu aux attentes. Son jeu au pied fut bon face aux perches, puisqu'il était l'auteur de 13 points. Dans l'occupation, il a aussi participé à la nette domination galloise. Sa contribution à l'essai de Liam Williams est brillante : il attend la montée d'un défenseur pour allonger sa passe. À noter toutefois ; il est impliqué sur deux en-avant.

Will Rowlands

Le deuxième ligne était au four et au moulin. Avant tout, il était la tour de contrôle imperturbable de l'alignement gallois, avec son compère Dafydd Jenkins. C'est un sans-faute dans le secteur pour le XV du Poireau, qui s'est permis d'en voler cinq aux lanceurs géorgiens. Du reste, c'est une belle présence du joueur des Dragons dans les rucks (une pénalité en sa faveur) et le combat, avec des percussions, des bons plaquages et un offload à remarquer.

Les flops

Shalva Mamukashvili

Le talonneur fut en difficulté ce samedi. D'une part, il n'a pas été coordonné avec les sauteurs en touche : trois touches volées par la deuxième ligne adverse Rowlands-Jenkins qui s'en est donné à cœur joie et autant de munitions gâchées. Et quand on a vu avant la pause ce dont était capable la ligne de trois-quarts galloise avec des ballons propres, ça peut nourrir des regrets. Plus précisément, il perd dans le jeu courant son duel face à son vis-à-vis Dewi Lake et concède une pénalité sur un ruck à la 27e.

Mikheil Gachechiladze

Le moustachu des Black Lion a largement souffert de la comparaison avec Beka Saginadze et Tornike Jalagonia... Deux plaquages ratés coup sur coup en début de match, un en-avant et une pénalité synonyme de mi-temps (et d'annihilation d'une opportunité géorgienne).