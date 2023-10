Après la défaite face au pays de Galles (43-19), le demi de mêlée Vasil Lobzhanidze s’est exprimé sur le contenu du match. Et s’est déjà projeté sur la prochaine compétition mondiale des Lelos en espérant forcément du mieux.

On a senti beaucoup de déceptions au coup de sifflet final…

Je suis déçu de la défaite forcément. Mais d’un autre côté, je suis content parce qu’on a vraiment tout donné et on a montré notamment en deuxième mi-temps de quoi nous sommes capables. On a inquiété les Gallois et c’est un vrai point positif. On a beaucoup appris dans cette Coupe du monde et je pense qu’on va tirer les enseignements pour grandir ensemble. J'espère que la prochaine Coupe du monde sera mieux en termes de résultats.

Le pays de Galles s'est imposé sans trembler face à la Géorgie et signe sa quatrième victoire d'affilée dans le Mondial 2023.



Vous avez fini le match à 13, avec Tabutsadze sur une jambe, et vous n’avez rien lâché. Ça en dit long sur votre état d’esprit ?

Bien sûr, on avait beaucoup de blessés en fin de match (en plus du carton jaune de Niniashvili, n.d.l.r). On a terminé à 12 même je dirais puisque Tabutsadze avait vraiment très mal à la cheville. Il n'arrivait même pas à marcher correctement. Malgré le score, je pense qu’on a montré notre vrai visage rugbystiquement sur cette deuxième période et humainement dans cette fin de match où on s’est accrochés.

Cette dernière rencontre annonce aussi la fin d’un cycle de 4 ans voire plus, quelle est la suite maintenant ?

C’est la fin d’un cycle d’une certaine manière oui puisque par exemple Lasha Khmaladze (35 ans) nous a dit dans le vestiaire que ce serait son dernier match avec la Géorgie. Je pense que le renouvellement d’effectif avec les jeunes va faire du bien aussi parce que ça fait 6 ans ou 7 ans qu’on joue la Coupe du monde U20 donc ils progressent professionnellement.