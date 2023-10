Malgré le score qui paraît lourd, le pays de Galles n'a pas eu la partie facile face à la Géorgie. Mais la copie rendue, pleine d'efficacité, est positive.

Gallois et Géorgiens ont bien démontré que ce match, qui n'était pourtant pas un "huitième de finale", comptait. La sérieuse échauffourée en fin de match, la décision des leaders de jeu gallois de prendre les points par deux fois alors que l'écart était fait, l'utilisation du jeu au pied d'occupation... Les Gallois, sûrs d'être premiers, n'ont pas pris ce rendez-vous par-dessus la jambe. "Pendant la semaine, on a évoqué la nécessité de ne pas faire de quartier, a confirmé le capitaine Dewi Lake. On a eu une petite baisse de régime à la fin de la première mi-temps et au début de la seconde, et la Géorgie est revenue à la charge. On l’avait dit, c’est une nation orgueilleuse, on savait qu’ils n’allaient pas se laisser faire. On a repris le dessus dans les vingt dernières minutes, ce qui nous a permis de marquer quelques beaux essais en pratiquant un beau rugby. Je crois qu’on va vraiment devoir travailler sur ces dix minutes avant et après la mi-temps, pour éviter cette petite chute de tension quand on essaye de tuer le match."

Le gain du match a été sécurisé par le triplé de Louis Rees-Zammit, et ce, alors que les opportunités n'étaient pas forcément évidentes. "Il va vite, riait George North, positionné à son côté en second centre. Mais il le mérite. Il a toujours travaillé très dur et il se développe à vue d'oeil."

George North, après avoir fait marqué Louis Rees-Zammit, marque à son tour et le remercie. PA Images / Icon Sport

Même s'il qualifiait la partie des siens "de moche", le cadre du Poireau se satisfaisait du résultat final : "On savait que ça allait être un gros match aujourd'hui. On connaît toute la capacité de combat et de résilience des Géorgiens. Mais c'est le genre de prestation qui rassure avant les quarts de finale."

Une infirmerie qui se remplit

Car l'objectif est bien là. Les hommes de Warren Gatland, sûrs d'être qualifiés pour la phase éliminatoire, avaient à cœur de montrer une bonne copie en vue du quart de finale : "On a terminé premiers de la poule en 2019 et le fait de rééditer cette performance, c’est génial, se réjouissait le sélectionneur néo-zélandais. On peut être fiers de nous par rapport à ce qu’on a fait sur nos quatre dernières Coupes du monde. On n’a perdu que contre l’Afrique du Sud et l’Australie (en 16 matchs de poule)."

Après un peu de répit, les joueurs à la jonquille vont envisager ce nouveau rendez-vous avec des difficultés d'effectif. En effet, Taulupe Faletau est forfait pour le reste de la compétition en raison d'une fracture à un bras. Gareth Anscombe, qui devait être titulaire à l'ouverture, a dû renoncer, touché à l'aine. Liam Williams a été aperçu avec des béquilles à la fin du match ; c'était par mesure de précaution. L'arrière auteur d'un essai a reçu un coup au genou. Les deux derniers cités seront examinés dans les prochains jours. Le second a plus de chances de postuler que le premier. Enfin, Dan Biggar, propulsé sur le banc, n'a pas été appelé à entrer sur la pelouse. L'ouvreur de Toulon est en effet jugé encore trop juste, après sa blessure aux côtes. Mais au vu de la situation du groupe, son retour devient urgent...