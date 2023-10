Opéré début mars après sa grave blessure au genou gauche, Anthony Jelonch débutera encore ce vendredi soir, contre l'Italie, au sein de la troisième ligne française. Une troisième titularisation de rang qui marque définitivement son retour au premier plan et qui ne peut qu'inspirer son meilleur ami, Antoine Dupont, lui aussi lancé dans son contre-la-montre.

Imaginez-vous qu’Anthony Jelonch, opéré début mars après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, va débuter ce vendredi soir sa troisième rencontre d’affilée dans cette Coupe du monde. Forcément, cela semble incroyable à l’heure de mesurer d’où revient le Gersois. Le 14 septembre, en étant titulaire et capitaine pour son retour à la compétition face à l’Uruguay, il avait officiellement remporté son contre-la-montre. Mais depuis, le troisième ligne fait bien davantage que cela. Il est en train de redevenir indispensable dans ce XV de France, comme il l’était avant sa blessure. "Maintenant, j’arrive à me dire que c’est bien réel, parce que ça fait trois matchs que je suis sur le terrain, explique l’intéressé. Je prends du rythme petit à petit. J’avais un peu de crainte, lors du premier match, pour mon genou, comment j’allais me sentir. Le deuxième, c’était nickel et je me sens monter en puissance. Je suis désormais à sept mois de l’opération. C’est le temps normal de la cicatrisation. »

"Je suis prêt à combattre"

Pour ce rendez-vous contre l’Italie, il a donc été préféré à François Cros. L’occasion pour lui de poursuivre son retour au premier plan, aussi de marquer les esprits en vue d’un éventuel quart de finale. « Je suis prêt à combattre », dit-il. Et sur son association avec Alldritt et Ollivon ? « J’ai l’habitude jouer avec Greg et Charles. Il m’est souvent arrivé, par le passé, d’évoluer avec eux. En tout cas, j’aurai à cœur de faire un grand match et je sais que ce sera le cas de toute l’équipe. » Autant dire qu’il ne sera pas dépaysé. En tout cas, lui ne veut pas griller les étapes avant de se projeter et n’entend pas prendre la Nazionale à la légère, malgré son naufrage face aux All Blacks le week-end passé (96-17). « Je pense que l’Italie n’a pas réalisé un grand match la semaine dernière, note Jelonch. Mais ce sont aussi les Néo-Zélandais qui ont été très bons. On voit que les Italiens ne connaissent pas souvent ce genre de lourde défaite. Ils sont souvent présents au score et on s’attend à un gros combat. On jouera d’abord pour gagner, avant de parler d’un écart de points. »

"Antoine est prêt à relever ce défi"

À Lyon, ce sera également l’opportunité pour lui de croiser un joueur avec qui il évolue au Stade toulousain, et qui lui fait parfois vivre des calvaires à l’entraînement à force de crochets et d’accélérations, à savoir Ange Capuozzo. L’international transalpin sera aligné à l’arrière et Jelonch prévient : « Ange, on connaît très bien ses qualités et on sait qu’il va falloir le marquer. Il a beaucoup d’appuis et il peut faire des différences à lui seul. Il en a fait avec nous, à Toulouse, cette saison. » Ce sera une des clés du succès français. Et, s’il est au rendez-vous, le flanker pourrait retrouver son meilleur ami, Antoine Dupont, dans la compétition. Opéré il y a douze jours après sa fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée et capitaine des Bleus a rejoint le groupe dimanche dernier et, en cas de feu vert du chirurgien lundi, il aurait de fortes chances de postuler pour un quart de finale. Jelonch, dont l’exemple récent ne peut qu’inspirer son pote, se veut optimiste : « Pour Antoine, ce n’est pas tout à fait la même blessure que moi. Mais je crois qu’il est aussi prêt à relever ce défi. C’est un compétiteur, il a hâte de retrouver les terrains avec nous et on a confiance pour son retour la semaine prochaine, en cas de victoire ce vendredi. »