Vendredi soir, face à l’Italie, Anthony Jelonch sera titularisé sur le flanc de la troisième ligne et poussera donc François Cros, pourtant excellent face à la Nouvelle-Zélande, sur le banc de touche. Voici pourquoi…

Depuis le début de la Coupe du monde, François Cros (29 ans, 25 sélections) fait partie des rares joueurs du XV de France, avec le Rochelais Reda Wardi, le Toulousain Thibaud Flament ou le Racingman Cameron Woki, à avoir disputé les trois premiers matchs de la compétition. Face à la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay puis la Namibie, le flanker toulousain fut d’ailleurs souvent précieux, notamment dans le secteur défensif, où son abattage permit par exemple aux Bleus de repousser les vagues noires, au soir du match d’ouverture.

Pour autant, Cros sera relégué sur le banc de touche du XV de France, vendredi soir contre l’Italie. Et comme ce fut le cas face à l’Uruguay puis la Namibie, Anthony Jelonch (27 ans, 27 sélections) sera titularisé pour la troisième fois consécutive après une blessure au genou l’ayant laissé sur le flanc pendant plusieurs mois. Mais pourquoi ce choix, au juste ? Et cela signifie-t-il que Jelonch a désormais devancé Cros dans la hiérarchie de la troisième ligne ? Difficile à dire.. Mais de ce que l’on comprend, le staff des Bleus ne serait pas insensible aux qualités physiques dudit « Antho », à l’heure où le spectre d’un quart de finale face à l’Afrique du Sud se rapproche…

Un complément à une deuxième ligne dite légère

Ce mercredi, en conférence de presse, Fabien Galthié disait à ce sujet : "On peut parler d’arbitrage, d’organisation, de composition d’équipe… D’un côté, François Cros a été très bon face à la Nouvelle-Zélande et est généralement excellent avec nous. D’un autre, Anthony Jelonch a enchaîné deux matchs et a besoin d’en faire un troisième dans un profil d’équipe que l’on veut voir. Ce sont des choix qui sont donc dictés par plusieurs indicateurs."

Parmi les "indicateurs" dont parle le sélectionneur national, enfin, on imagine que le fait de s’appuyer en l’absence de Paul Willemse sur une deuxième ligne (Thibaud Flament - Cameron Woki) relativement légère, la constitution d’une troisième ligne massive pourrait compenser ce déficit de puissance présumé.