Après un retour de blessure express, Anthony Jelonch n'a pas encore produit de performances XXL comme il le faisait avant sa rupture des ligaments croisés. Le Toulousain ne semble pas encore à 100% de ses capacités.

À l'issue de la victoire des Bleus face à la Namibie, les journalistes du Midi olympique sont revenus sur les notes des joueurs. L'équipe de la Troisième mi-temps a fait un arrêt sur la troisième ligne et plus particulièrement sur Anthony Jelonch. Le Toulousain, victime d'une rupture des ligaments croisés lors du dernier Tournoi des 6 Nations, a fait son retour sur les terrains lors du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde. Face à l'Uruguay, Anthony Jelonch était titulaire et a joué 49 minutes. La semaine suivante il a enchaîné face à la Namibie où il a d'ailleurs marqué son premier essai en Coupe du monde.

Deux apparitions plutôt timides depuis le début de ce Mondial. Le troisième ligne qui n'a joué aucun match de préparation avant de se lancer dans la compétition est forcément en manque de rythme. Anthony Jelonch n'est pas encore à 100% mais devrait se rapprocher de son meilleur niveau à l'aube d'un potentiel quart de finale...

Explications avec Vincent Franco, Clément Labonne et Maxime Gutierez.