Ce mercredi, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France pour affronter l'Italie, lors du dernier match de phase de poules ce vendredi à 21 heures. Anthony Jelonch et Louis Bielle-Biarrey sont de nouveau titulaires. Grégory Alldritt est de retour alors que François Cros est sur le banc.

Ce France - Italie a des allures de seizièmes de finale ! Ce vendredi, Français et Italiens disputeront leur dernier match de poules et sont à la lutte pour se qualifier pour la phase finale de cette Coupe du monde 2023. Toujours invaincus, les Bleus partent bien sûr favoris à Lyon et comptent trois points d'avance sur leurs poursuivants au classement. Cette rencontre s'annonce décisive, alors Fabien Galthié a décidé d'aligner ce qui semble être son équipe la plus compétitive. Nous retrouvons ainsi en grande partie le XV de départ qui avait affronté la Namibie il y a deux semaines. Bien sûr, le convalescent Antoine Dupont est forfait pour cette rencontre et fait partie des rares changements.

Alldritt de retour

Le capitaine doit rencontrer son chirurgien lundi et est remplacé par Maxime Lucu pour le duel face aux Transalpins. Le Bordelo-Béglais, habitué à être le remplaçant idéal a acquis la confiance du staff et est préféré au Lyonnais Baptiste Couilloud pour l'événement. Le Lyonnais prendra tout de même place sur le banc. L'autre changement dans le XV de départ français concerne la troisième ligne. Touché au genou à l'entraînement, Grégory Alldritt n'avait pas pu participer au match contre la Namibie. Pas d'inquiétudes, il est bien de retour et sera titulaire vendredi aux côtés de Charles Ollivon et Anthony Jelonch. Le dernier cité a été préféré à François Cros malgré son très récent retour de blessure.

Les Italiens ont été humiliés par la Nouvelle-Zélande à Lyon. Une défaite sur le score de 96-14 aussi écrasante que surprenante pour la Squadra Azzurra. Dans viàMidol, sur @viaOccitanieTV, @Remilamerat s'est exprimé sur la future rencontre des Transalpins... face aux Bleus. pic.twitter.com/lTScWGgazI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 4, 2023

De ce fait, Cros se retrouve sur le banc face à l'Italie et le malheureux Paul Boudehent, qui avait subi une commotion face à la Namibie, n'est pas sur la feuille de match. Pour le reste, Fabien Galthié a décidé de rester sur du classique en utilisant un banc en 5-3 (cinq avants, trois trois-quarts). En concurrence avec Gabin Villière sur l'aile gauche, Louis Bielle-Biarrey conserve de son côté sa place de titulaire. Le plus jeune joueur de l'histoire du rugby français en Coupe du monde compte déjà trois essais dans la compétition.

Le XV de la France face à l'Italie : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet