Le XV de France affronte l'Uruguay ce jeudi soir pour son deuxième match dans la Coupe du monde. 200 jours après sa grave blessure, Anthony Jelonch nommé capitaine, sera particulièrement surveillé.

Les Bleus affrontent l'Uruguay à Lille ce jeudi soir pour leur deuxième match de la Coupe du monde. Une rencontre qui marque aussi le retour au plus haut niveau d'Anthony Jelonch, le troisième ligne de l'équipe de France. Gravement blessé au genou face à l'Ecosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le Toulousain a réussi son pari de revenir à temps pour disputer le Mondial. Il a même été titularisé et nommé capitaine par Fabien Galthié pour son grand retour. L'ancien troisième ligne castrais sera particulièrement surveillé, et son état physique scruté. Dans l'émission TV viamidol la quotidienne, notre envoyé spécial Jérémy Fadat détaille ce retour au premier plan : "Il y a même un de ses partenaires au Stade toulousain qui m'a dit : "Vous vous posez des questions sur son état de santé, nous aussi nous nous en sommes posées. Le seul qui ne s'en pose pas, c'est lui." Cela résume assez bien le personnage."

"Il a les cartes en main pour brouiller les pistes en troisième ligne"

"Si Anthony Jelonch fait une bonne performance, il a les cartes en main pour brouiller les pistes en troisième ligne, au plus grand plaisir du staff du XV de France", explique encore Jérémy Fadat. Titularisé au poste de numéro 8, Anthony Jelonch pourra-t-il s'inviter dans les grands matchs qui attendent le XV de France ? Sa performance du soir offrira des premiers éléments de réponse. À suivre, donc...