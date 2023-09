Anthony Jelonch sera capitaine du XV de France face à l'Uruguay, 200 jours après sa grave blessure au genou. Retour en cinq dates sur un retour express.

26 février : le genou lâche face à l'Écosse

Le XV de France joue son troisième match dans le Tournoi des 6 Nations 2023. Après une victoire à l’arraché contre l'Italie et une défaite sans broncher en Irlande, les Bleus s'avancent contre l'Écosse pour redorer leur image. Mais à la 25ème minute, l'un des meilleurs soldats français tombe. Le genou gauche d'Anthony Jelonch lâche après un plaquage sur Duhan van der Merwe. Et malgré un retour aux vestiaires en trottinant, le Toulousain grimace. Malgré la victoire française contre le Chardon, Fabien Galthié a le cœur lourd. "Entre l'opération et la rééducation il y a quasiment six mois, donc notre joie est modérée".

6 mars : le début de l'opération Coupe du monde

Seulement huit jours après sa blessure, Anthony Jelonch passe sur le billard. Le docteur Vincent Pineau se charge d'opérer le flanker gersois. La première étape vers l'objectif Coupe du monde est franchie. "Je n'ai pas de douleur, la cicatrisation est bonne, l'extension et la flexion de mon genou sont normales. À chaque fois que j'aurai un feu vert, je me donnerai à fond pour valider l'étape suivante. De nombreux joueurs sont passés par là. J'en ai discuté avec Julien Marchand, Dorian Aldegheri ou Antoine Dupont. Ils sont tous revenus au top ! J'ai confiance. Je le répète, je serai prêt le 15 août. C'est dans ma tête". Et le Toulousain va tenir parole.

William Servat nous donne des nouvelles d'Anthony Jelonch et se félicite aussi de l'état d'esprit qui existe dans le groupe du XV de France.



L'entretien > https://t.co/1rLefZq9WL pic.twitter.com/EoRQo0ItxM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 26, 2023

7 juillet : l'été infernal de Capbreton

Après avoir vu ses coéquipiers toulousains soulever le bouclier de Brennus, face à La Rochelle, Anthony Jelonch continue sa mission impossible du côté de Capbreton, dans les Landes. Entre renforcement musculaire et développement physique, l'ancien castrais travaille comme un forcené et impressionne. "On l'a régulièrement au téléphone, on sait exactement où il en est. Il a retouché ses seuils max de vitesse. Une personne travaille avec lui à Capbreton, qui est un ancien joueur de première ligne et qui tient le bouclier. A priori, il souffre un peu (sourire). C'est peut-être bon signe pour nous" explique William Servat à l'époque.

13 août : retour dans le groupe France

Deux jours avant l'objectif daté de Jelonch, le troisième ligne fait un retour fracassant dans le groupe France. Après un mois à haute intensité au centre d'entraînement de Capbreton, Anthony Jelonch est à nouveau convoqué par Fabien Galthié, en pleine préparation du Mondial. Le XV de France vient de perdre Romain Ntamack et Cyril Baille mais se prépare à revoir le capitaine de la tournée en Australie. Jelonch passe alors une batterie de tests et d'examens individuels. Le staff tente le pari Jelonch.

\ud83d\udd34 [INFORMATION MIDI OLYMPIQUE] Anthony Jelonch retrouvera le groupe du XV de France cette semaine, un peu plus de cinq mois après son opération du genou gauche.



Toutes les informations > https://t.co/uHPiDixGej pic.twitter.com/8z9sZIrCWx — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 13, 2023

12 septembre : l'annonce du grand retour

Un mois après le retour de Jelonch, Fabien Galthié l'annonce : le troisième ligne toulousain sera le capitaine des Bleus face à l'Uruguay. 200 jours après sa terrible blessure, le Toulousain portera même le numéro 8 face aux Teros. Alors qu'une large majorité des cadres est mise au repos, Anthony Jelonch pourra retrouver ses sensations face à une nation plus modeste que la Nouvelle-Zélande. "J’ai douté au début de ma rééducation mais je savais que j’avais six mois devant moi, que j’avais cette Coupe du monde en tête. Fabien (Galthié) m’avait dit : « C’est toi qui choisis le match que tu veux jouer. » J’ai répondu : « Le plus vite possible, je me sens prêt. » Il m’a annoncé que je serais même capitaine jeudi. J’ai repensé à tous les moments durs depuis la blessure. Je ne suis pas quelqu’un de très émotif mais cela m’a fait plaisir. J’ai hâte d’y être, que le coup d’envoi soit donné".