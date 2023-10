À l'image de leur match face à l'Uruguay, les Néo-Zélandais ont d'abord connu une entame de Coupe du monde difficile avant de se ressaisir et de dérouler pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Il a eu comme un doute, pendant quinze minutes ce jeudi soir. Pendant un quart d'heure, les All Blacks ont buté sur de hargneux Uruguayens et n'ont pas su marquer le moindre point. Pire, ils ont frôlé la correctionnelle lorsque Tomas Inciarte terminait dans l'en-but adverse, au bout d'une action à couper le souffle. Heureusement, le retour d'Anton Lienert-Brown obligeait le centre des Teros à toucher la ligne de touche et M. Barnes refusait logiquement l'essai. Peut-être piqués, les All Blacks ont, par la suite, repris le contrôle du match et ont forcé le verrou bleu pour marquer.

Une défaite historique pour débuter

La note était finalement salée, puisque les hommes de Ian Foster s'imposaient 73 à 0. À bien y réfléchir, ce match était en fait le parfait résumé de la phase de poules néo-zélandaise. Arrivés en France dans le doute après avoir concédé la plus grosse défaite de leur histoire (35-7 face à l'Afrique du Sud à Londres), les coéquipiers d'Ardie Savea avaient gros à jouer face au XV de France lors du match d'ouverture. Dominés devant, les Kiwis subissaient face aux Bleus la première défaite de leur histoire en phase de poules de Coupe du monde et plongeaient alors dans le doute. "Et si cette équipe ne se qualifiait pas en quart de finale ?", se disait-on du côté de la Nouvelle-Zélande.

Une Nouvelle-Zélande en mode diesel a finalement écrasé l'Uruguay pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde ! 🇳🇿



Le film du match

Malgré tout, le calendrier favorable a pu permettre aux Blacks de se rassurer. À Toulouse tout d'abord, c'est face à une équipe namibienne en clair manque de moyens qu'Ardie Savea et les siens ont relevé la tête. Malgré une équipe remaniée, les Néo-Zélandais avaient pu compter sur leur charnière Roigard - McKenzie pour écraser les Welwitschias (71-3). Deux semaines plus tard, les cadres étaient de retour face à l'Italie.

Un quart qui fait saliver

Un match supposément dur à appréhender pour les Blacks, qui jouaient leur survie face à la Nazionale. Peut-être vexés par leur début de compétition et par le fait qu'ils n'apparaissaient plus forcément parmi les favoris, les Néo-Zélandais montraient les muscles pour humilier une Italie qui n'aura jamais existé. À Lyon, ils tapaient du poing sur la table en s'imposant 96 à 17. Grâce à cela et à l'affrontement entre Français et Italiens lors du dernier match de la poule, les Kiwis n'avaient besoin que d'une victoire bonifiée face à l'Uruguay pour se qualifier.

Sa passe exceptionnelle pour Codie Taylor a fait vibrer le Groupama Stadium... Il ne serait pas magicien, ce Damian McKenzie ? ?



Revisionnez la passe en cliquant ci-dessous 👇

Toujours au Groupama Stadium, ce fut donc chose faite ce jeudi, encore une fois grâce au talent de Damian McKenzie. Ces All Blacks font toujours peur et s'avancent désormais vers le quart de finale avec moins de pression, puisqu'ils ont délaissé le costume de favori. Cela devrait être face à l'Irlande et l'affrontement fait déjà saliver...