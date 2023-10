Ce vendredi soir, la Nouvelle-Zélande a donné une leçon aux Italiens (96-17). Mais qu'est-ce que cela change pour la France en vue de la qualification pour les quarts de finale ?

La Nazionale aurait pu valider son ticket pour les quarts de finale, ce vendredi à Lyon. Mais les All Blacks en ont décidé autrement, en infligeant une correction aux Transalpins. Cela leur laisse une dernière opportunité de passer enfin la phase des poules. Il leur faudra dans ce cas battre le XV de France. Mais justement, qu'est-ce que ce résultat change pour les Bleus ?

Désormais, pour les Bleus, l'équation est simple : il faut gagner contre l'Italie. Cela validerait la qualification et du même coup la première place. Le match nul serait suffisant aussi. En effet, qu'ils battent los Teros avec ou sans le bonus, les partenaires d'Ardie Savea auraient une égalité défavorable avec les Bleus, du fait du match d'ouverture perdu (1. France 15 pts, 2. Nouvelle-Zélande 14 ou 15, 3. Italie 12).

En cas de défaite des Néo-Zélandais jeudi, la France n'aurait même pas à jouer, elle serait déjà qualifiée. Mais le lendemain, l'Italie devra prendre un point pour passer devant les hommes du Pacifique et cinq pour être premiers au détriment des Bleus.

Enfin, si les Bleus perdent, ils devront accrocher les deux bonus, et empêcher les Azzurri de prendre l'offensif. Sinon, les choses se compliquent.

Une triple égalité défavorable à la France

En cas de triple égalité, l'équation est plus complexe. Les trois équipes en question (dans notre scénario) ayant chacune une victoire et une défaite, cela enlève le critère du vainqueur de la confrontation directe, soit entre les équipes à égalité. On va directement au critère suivant, celui de la différence de points (ou le goal-average, comme on l'appelle dans le football). Dans ce cas-là, avec le score réalisé ce vendredi, les Blacks ont de grandes chances d'être premiers de ce critère. Mais Bleus et Azzurri ne sont pas départagés de la même manière. On qualifie la Nouvelle-Zélande, de facto première, et on repart sur le premier critère pour départager l'égalité France/Italie. Et il est défavorable à la France, puisqu'elle serait défaite face à son voisin.

Pour arriver à ce cas de triple égalité, il faut que toutes les équipes arrivent à 14 ou à 15 points. Dans le premier cas, la Nouvelle-Zélande bat l'Uruguay sans le bonus offensif et la France s'incline avec le bonus défensif face à l'Italie (qui n'empoche pas celui offensif). Pour le deuxième, les Blacks l'emportent avec le bonus offensif, et la France décroche les deux bonus malgré la défaite face à l'Italie (qui bonifie son succès dans le même temps).