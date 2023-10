L'affrontement entre les Fidji et la Géorgie à Bordeaux a été haletant, jusqu'à la dernière seconde (17-12). Retour en chiffres sur cette victoire qui rapproche grandement les Illiens d'une qualification vers les quarts de finale !

Mais où sont passés les enthousiasmants Fidjiens vus face au pays de Galles, malgré la défaite 32-26, et face à l'Australie, avec une victoire 22-15 ? Ou même cet été avec, souvenez-vous, un historique succès à Twickenham 30-22. Hier, face à de rugueux géorgiens, les Illiens ont eu toutes les peines du monde à mettre en place leur jeu, avec un succès 17-12 long à se dessiner. Dans un match très brouillon, les Fidjiens ont perdu la fluidité qui avait fait leur force ces dernières semaines, mais aussi une certaine rigueur dans le jeu qui canalisait leur fougue. Face au Lelos, les Flying Fijians ont concédé pas moins de 21 turnovers...

Heureusement pour le sélectionneur Simon Raiwalui, son capitaine, Waisea Nayacalevu, a grandement contribué au succès des siens avec 17 ballons portés, 137 mètres parcourus avec le ballon dans les mains - ou plutôt dans la main - (meilleurs totaux de la rencontre) et un essai avec un plongeon acrobatique. Mais les joueurs du Pacifique n'ont longtemps pas su comment exploiter leur 55% de possession et leur 56% d'occupation, jusqu'à la rentrée salvatrice du demi de mêlée Franck Lomani. Waisea Nayacalevu et Vinaya Habosi sont allés à dame, quand le neuf fidjien a réglé la mire face aux perches.

Les Fidjiens se sont imposés 17-12. Icon Sport

Si les Fidjiens ont déjoué, c'est aussi grâce à une agressive défense géorgienne. Les hommes venus du Caucase ont réalisé pas moins de 21 plaquages offensifs sur cette rencontre ! Le troisième ligne aile Mikheil Gachechiladze a réalisé 25 plaquages à lui tout seul ! Une grosse performance qui le rapproche des 27 plaquages de Will Rowlands, meilleure performance de ce Mondial. D'ailleurs, le deuxième ligne gallois avait réalisé cette prouesse contre... les Fidji. A contrario, les coéquipiers de Josua Tuisova ont manqué pas moins de 28 plaquages, contre 17 pour les Géorgiens.

Les Fidji se sont fait peur. Passés à côté de leur première période face à la Géorgie, les Flying Fijians ont renversé la vapeur !



Le film du match : https://t.co/ZqvBob8Pae pic.twitter.com/Fj9nYIuCjK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Des problèmes en conquête

Des deux côtés, il y a eu des soucis en conquête. Les Géorgiens ont été pris sur un de leurs points forts, la mêlée. Le droitier de Bayonne Luke Tagi a fait souffrir son vis-à-vis et les Lelos ont été plusieurs fois pénalisés dans ce secteur. Les Fidjiens, eux, ont eu beaucoup de mal dans le secteur de la touche. Le talonneur titulaire, Sam Matevesi a vécu un cauchemar sur la pelouse du Matmut Atlantique avec quatre plaquages manqués sur huit tentés, mais surtout avec plusieurs touches loupées. C'est simple, quand il ne lançait pas en direction du premier bloc saut, la touche était manquée. Cinq lancés ont été perdus par les Fidjiens en tout. Mais, paradoxalement, ils ont volé deux ballons sur lancers adverses, quand les hommes de Levan Maisashvili en ont chipé que deux. Très proches de la qualification pour les quarts, les Fidjiens devront se régler dans ce secteur-là pour d'éventuelles phases finales !