Miraculeusement, les Fidji ont dominé la Géorgie ce samedi après-midi à Bordeaux (17-12). Pourtant, Luka Matkava et Davit Niniashvili avaient fait le travail mais l'entrée de Frank Lomani a fait la différence en faveur des Fidjiens.

Les tops

Luka Matkava

Matkava s'est illustré d'une manière assez peu conventionnelle pour un ouvreur. Ce n'est pas par sa grande lecture du jeu ou par la qualité de ses passes qu'il a brillé, mais bien par son apport défensif. Véritable guerrier, le numéro 10 a plaqué à huit reprises lors du premier acte et a surtout réalisé des plaquages efficaces. C'est lui qui s'est sacrifié face à Luke Tagi sur sa ligne, pour éviter que le pilier droit n'aplatisse le ballon en terre promise.

Les Fidji se sont fait peur. Passés à côté de leur première période face à la Géorgie, les Flying Fijians ont renversé la vapeur !



Le film du match : https://t.co/ZqvBob8Pae pic.twitter.com/Fj9nYIuCjK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Il a aussi regardé dans les yeux Josua Tuisova. Malgré la puissance redoutée du centre fidjien, Matkava a toujours mis son corps en opposition pour faire même reculer le Lyonnais. Le Géorgien a aussi inscrit une pénalité et peut se targuer d'avoir fait lever le stade grâce à ses crochets (70e). Il manquait tout de même un drop et fait une véritable faute de goût à la neuvième minute, en réalisant une remise interieur alors que l'essai semblait tout fait sur sa gauche.

Luke Tagi

Cela peut prêter à sourire, mais la pénalité vite jouée par Luke Tagi, pilier droit de profession, dès l'entame de match fut le symbole de sa rencontre. Plein d'envie, le neo-bayonnais aurait pu être confondu avec un trois-quarts lors de cette rencontre. Il eut constamment l'envie de faire vivre le ballon - parfois trop - et s'est offert plusieurs courses chaloupées.

Trop court pour marquer, il fut aussi solide en mêlée, récoltant les deux premières pénalités de la rencontre. À bout de souffle, il était remplacé à la 71e minute. C'est dire son importance...

Davit Niniashvili

D'accord, Davit Niniashvili est gourmand. À plusieurs reprises, la fusée géorgienne aurait pu servir ses coéquipiers dans l'espace plutôt que de garder la gonfle pour lui. Mais quel joueur tout de même... Hyperactif, il a semblé être partout sur le terrain et a surtout donné l'impression de jouer tous les postes. La preuve, s'il fut un ailier virevoltant, il fut aussi un buteur fiable, même sur les pénalités longue distance.

Habile en défense, le Lyonnais est à créditer d'un match complet. Son activité fut évidente sur l'action qui amenait l'essai refusé de Tabutsadze : c'est lui qui plaquait Droasese en tant que dernier défenseur, avant de se retrouver à récupérer le ballon proche de la ligne fidjienne. Ses efforts n'ont pas suffi.

À lire : Les Fidji font un grand pas vers les quarts de finale après leur victoire renversante face à la Géorgie

Frank Lomani

C'est son entrée qui a permis aux Fidji de gagner le match, tout simplement. Entré à la place d'un Simone Kuruvoli qui n'a pas du tout su reproduire sa performance dantesque du match face à l'Australie, Frank Lomani a mis la main sur le match. Plus vif que son prédécesseur, le joueur des Fijian Drua a insufflé un peu de vitesse dans une organisation qui en manquait cruellement.

Alors que le jeu au pied s'apparentait comme la faiblesse fidjienne, Lomani a aussi marqué sept points plus que précieux face aux perches. Décisif, il a fait basculer le match en faveur des hommes de Simon Raiwalui.

Les flops

Samuel Matavesi

Tout d'abord, il faut sortir la statistique qui fait (très) mal. Les Fidjiens ont perdu cinq touches. C'est évidemment beaucoup trop dans ce genre de rencontres. Le pire, c'est que les munitions n'ont pas été égarées à cause d'un manquement dans les combinaisons. Simplement, Samuel Matavesi a manqué son match et ses lancers. Il n'a finalement réussi que les touches où il visait le premier bloc de saut.

Son en-avant grossier à la 53e minute était un autre exemple de sa maladresse criante dans ce match. Avec quatre plaquages manqués, il est celui qui a raté le plus de tentatives. À l'image de son équipe, il n'a pas du tout été inspiré et a même inquiété. Son remplaçant Tevita Ikanivere s'est montré bien plus rassurant.

Beka Gigashvili

Très peu en vue, le pilier géorgien a souffert de la comparaison avec ses opposants fidjiens. Il fait aussi partie d'une première ligne géorgienne qui a clairement perdu de sa superbe. Dominé en mêlée, il fut l'un des joueurs qui ont le moins avancé sur la pelouse du Matmut-Atlantique ce samedi.

Le faible apport du banc des Lelos est aussi à mentionner. Gela Aprasidze a notamment vendangé la dernière action, qui aurait pu donner la victoire aux siens.

Teti Tela

L'ouverture est bel et bien un des points faibles de l'équipe fidjienne. Déchargé des tirs au but par Simone Kuruvoli et Frank Lomani, Teti Tela était tout de même celui qui avait la responsabilité de trouver les touches pour les Fidjiens. Pen en confiance, il ne parvenait pas à faire sortir le ballon hors des limites sur la première "pénaltouche" tentée. Par la suite, ses tentatives n'ont pas excédé vingt mètres.

Tela fut aussi peu en vue dans le jeu courant, alors que son équipe avait cruellement besoin de structure offensive. Un ouvreur doit dicter le jeu de son équipe e ce samedi, les Fidji ont fait à peu près n'importe quoi offensivement.