Derrière l'épique victoire galloise, Will Rowlands a marqué l'histoire de la Coupe du monde. Avec 27 plaquages réalisés face aux Fidji, le futur Racingman a signé la deuxième meilleure performance de la compétition.

Une cisaille, un sécateur, un broyeur. Will Rowlands peut aisément être symbolisé par l'un de ces trois instruments de découpage. Face aux Fidji, le deuxième ligne gallois a tout simplement signé un 27/27 au plaquage en une seule rencontre. Un chiffre ahurissant et presque jamais vu dans l'histoire du Mondial. Pour preuve, cette prestation époustouflante se classe deuxième depuis la création de la Coupe du monde en 1987. Rowlands est notamment passé devant Richie McCaw et son compatriote Dan Lydiate, avec vingt-six unités chacun.

Dans le meilleur match du Mondial jusqu'à présent, les Gallois s'imposent face à des Fidjiens qui auront de nombreux regrets (comme beaucoup d'entre nous, on va pas se le cacher...)#RWC2023 #WALvFIJ pic.twitter.com/4D12352crN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Dusautoir, Faletau, Gray : une triplette à déloger

Devant lui, seuls Thierry Dusautoir, Taulupe Faletau et Johnny Gray ont réussi l'exploit de réaliser vingt-huit plaquages en une seule rencontre de Coupe du monde. Plus globalement la rencontre Galles - Fidji a surtout été le théâtre d'une défense héroïque du XV du Poireau. Derrière Rowlands, Gareth Thomas a terminé la rencontre avec 23 plaquages et Jac Morgan avec 21 unités.

Une prestation de haut vol qui a failli être gachée dans les derniers instants de la rencontre. Alors qu'ils menaient 32-16 à l'heure de jeu, les Gallois ont failli s'écrouler sur la sirène. Semi Radradra a commis un en-avant fatal pour des Fidjiens revenus à six points des hommes de Gatland.