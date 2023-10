Après la victoire presque miraculeuse des Fidji face à la Géorgie, Simon Raiwalui était évidemment soulagé de l'issue de la rencontre. Le sélectionneur fidjien est maintenant focalisé sur le dernier match des Flying Fijians, décisif pour la qualification en quart de finale.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps alors que vous étiez menés 9-0 ?

Pas grand chose. Nous savions ce que nous avions à faire. Tout le mérite revient à la Géorgie ! Ils ont été premiers partout à l'inverse de nous, on n'a pas été bons sur les basiques du rugby. Ensuite en deuxième mi-temps on a réussi à marquer des points et à remettre les choses dans l'ordre. Je suis fier des gars !

Les Fidji se sont fait peur. Passés à côté de leur première période face à la Géorgie, les Flying Fijians ont renversé la vapeur !



Le film du match : https://t.co/ZqvBob8Pae pic.twitter.com/Fj9nYIuCjK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Avez-vous fait une erreur de stratégie en première période ?

La Géorgie a été très forte au centre du terrain en première période et ils ont bien conservé le ballon et on a essayé de limiter les fautes. On les a respectés, on les a souvent affrontés ces dernières années et cela a toujours été difficile. On devait faire bien mieux en première période ce qu'on a réussi à faire. Et nous sommes satisfaits du résultat.

Vous projetez-vous déjà vers un quart de finale ?

Non, je suis davantage préoccupé du prochain match contre le Portugal surtout ! Si on regarde trop loin on n'y arrivera pas. On doit se focaliser sur cette rencontre face aux Lobos avant de penser à la suite.

Frank Lomani a été essentiel à votre succès...

Oui, on a des trois demis de mêlées de grande qualité. Frank est un très grand joueur, avec beaucoup d’expérience. Il a très bien joué. Il a été remarquable aujourd’hui.

Cette rencontre n'est-elle pas la meilleure des leçons avant la suite de la compétition ?

Oui c'est une très bonne leçon. On n'a pas eu la possession sur ce match, on a fait trop d'en-avant et nous avons perdu trop de ballons pour bien jouer. J'en reviens à ce que je disais sur les basiques. On doit absolument rectifier cela.

Cette victoire est-elle un miracle ?

Absolument pas ! Je félicite à nouveau la Géorgie, dans le passé on se serait écroulé, aujourd'hui cette équipe montre qu'elle sait s'accrocher tout le mérite revient aux joueurs. Ce qui est bien, c’est qu’on a su gérer notre jeu pour revenir au score.

Un mot sur la performance de votre capitaine Waisea Nayacalevu ?

Il réalise une grande Coupe du monde. J'ai eu la chance de l'entraîner quand il était jeune. Il est fort il a du caractère et il nous a guidés vers cette victoire en tant que capitaine.

Êtes-vous arrivé trop confiants face à la Géorgie ?

Non. Nous nous sommes préparés correctement, on a perdu le momentum en première période mais nous devons prendre chaque match comme il vient. C'est obligatoire, je pense que nous n'avons juste pas été au top face à cette belle équipe géorgienne.

Pensez-vous que les Fidji et la Géorgie ont un niveau similaire ?

Les moins de vingt ans géorgiens ont été fantastiques lors du dernier Mondial ils ont une magnifique génération. La Géorgie a de bonnes infrastructures et un bon système pour progresser. Nous sommes assez similaires même si nous ne sommes pas dans le même hémisphère. Comme eux, nous cherchons à gagner des positions dans le classement mondial et à progresser.

Levani Botia a été élu homme du match. Quelle influence a-t-il sur le groupe ?

C'est un joueur de classe mondiale. C'est un leader de cette équipe, nous avons "chassé" la Géorgie en deuxième période tout en restant calmes et il a fait partie de cela. Notre équipe grandit. Nous avons grappillé les points de retard que nous avions et on s'est finalement imposé.

Levani Botia est l'homme de ce Fidji - Géorgie ! Le joueur rochelais a bien aidé les siens dans cette victoire importante vers la qualification \u2705 #RWC23 pic.twitter.com/ojKI8qlNru — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Étiez-vous nerveux en première période ?

C'est votre perception. Je ne pense pas cela, ce serait irrespectueux pour la Géorgie. Il n'y avait pas de nervosité ou d'anxiété, nous sommes maintenant concentrés sur le Portugal.