Les Fidjiens signent le premier exploit du Mondial

C’est devant un public stéphanois acquis à leur cause que les Fidjiens ont fait exploser le chaudron, en humiliant les Australiens (22-15) pour mieux revenir dans les clous de la qualification.

À quoi mesure-t-on un exploit dans le rugby international ? Vaste question… Si l’on considère que le fait de voir la neuvième nation mondiale battre la septième est un exploit, alors oui, la victoire des Fidjiens face aux Wallabies est un exploit. Si l’on considère également l’histoire, le passé, et le fait que les Australiens ont déjà remporté deux titres de champions du monde (1991 et 1999) tandis que les Flying Fijians n’ont jamais franchi le cap des quarts de finale, également.

Mais franchement, qui a eu le bonheur d’assister à cet Australie-Fidji sur la pelouse de Saint-Étienne pourra attester que les Fidjiens n’ont assurément pas réalisé un exploit tant ils étaient - et de très loin - la meilleure équipe sur le terrain. Livrant au passage une performance à contre-emploi qui a enflammé les 42 000 spectateurs de Geoffroy-Guichard et enthousiasmé l’ensemble de la planète rugby, à l’exception notable d’un Eddie Jones pas bouleversé (du moins en apparence) pour un sou. "On a été battu et il n’y a rien à y redire, admettait le sélectionneur australien. Le physique des Fidjiens nous a étouffés. Ils ont dominé et mérité leur victoire, je suis ravi pour eux. Quant à nous, on ne peut que retourner au boulot… La bonne chose dans une Coupe du monde, c’est qu’on peut perdre un match sans pour autant perdre la compétition. Toute la poule est relancée, on doit désormais battre les Gallois pour conserver nos chances de qualification tout en regardant les résultats des autres."

Radradra : "pour ceux qui ont comme moi vécu longtemps en Australie, c’est un succès très symbolique"

Il faut convenir en effet qu’après ce succès des Fidjiens, c’est toute la face de la poule C qui s’en retrouve modifiée. Eu égard au double bonus décroché par face aux Gallois, les hommes de Simon Raiwalui sont ainsi revenus dans les clous des qualifiables, à égalité avec des Australiens (6 points) qui peuvent s’estimer heureux de s’en sortir avec le bonus défensif, que Lomani aurait pu leur ôter sur sa dernière tentative… "L’avenir nous dira si c’était une bonne chose ou non de leur laisser ce point, soupirait l’ex-capitaine Semi Radradra. Nous, ce que nous voulions, c’était juste gagner face à l’Australie. Pour beaucoup d’entre nous qui avons grandi là-bas, c’était très symbolique, pour moi en premier lieu. On ne veut pas s’arrêter là mais oui, on peut parler de victoire historique."

Kuruvoli : "un grand jour dans l’histoire du sport fidjien"

Et cette histoire semble plus que jamais en marche pour ces Fidjiens plus désireux que jamais de faire exploser leur plafond de verre des quarts de finale, pour entrer de plain-pied dans l’histoire de leur pays. "Peu de monde avait parié sur nous, souriait le demi de mêlée-buteur Simione Kuruvoli, tout heureux d’avoir réalisé un sans-faute face aux perches pour la première fois de sa carrière. C’est un grand jour dans l’histoire du rugby fidjien, peut-être du sport fidjien. On avait frappé un grand coup en l’emportant à Twickenham cet été, mais là, c’est encore plus fort. J’espère que, devant leur télé, nous avons donné envie à plein de jeunes Fidjiens de venir essayer notre sport, en espérant continuer à les faire rêver." Et toute la planète ovale derrière eux, qui a plus que jamais les yeux de Chimène pour ces diables de Fidjiens, avec qui elle entretient depuis toujours un rapport passionné.