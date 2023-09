Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant les Fidji et la Géorgie dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

Après leur victoire face à l'Australie les Fidjiens peuvent se qualifier pour la phase finale de la compétition, une première historique pour le pays. Pour ça il faudra venir à bout de la Géorgie. De leur côté les Géorgiens voudront se rattraper après leur faux pas et le match nul face au Portugal. La Géorgie voudra donc remporter son premier match dans cette compétition. Cette rencontre aura lieu au Matmut Atlantique de Bordeaux et sera arbitrée par Karl Dickson.