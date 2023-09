La Nouvelle-Zélande affronte l'Italie à 21 heures ce vendredi soir à Lyon. Un match crucial dans la poule A. En cas de défaite, les Blacks seraient éliminés de la Coupe du monde. Mais dans l'histoire, les hommes en noir n'ont jamais perdu face aux Italiens.

Match décisif entre Blacks et Italiens ce vendredi soir à Lyon dans la poule A. Les deux nations ont chacune deux victoires au compteur. En remportant ce choc, l'Italie peut se qualifier pour les quarts de finale, une première dans leur histoire.

2016

Cela fait sept ans que les Néo-Zélandais n'ont pas encaissé d'essai face aux Italiens. Cette statistique montre l'hégémonie des Blacks face à leurs adversaires du soir. Dans l'histoire, la Nouvelle-Zélande n'a jamais perdu face à l'Italie. Une victoire italienne serait un cataclysme sur la planète rugby, car elle entraînerait l'élimination des Blacks dès la phase de groupes, une première en Coupe du monde depuis sa création en 1987.

10

Comme l'écart de points le plus faible dans l'histoire des confrontations entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Le 13 octobre 1991 à Leicester, dans la poule A de la Coupe du monde, les Azzurri s'étaient inclinés 31-21 face aux hommes en noir. C'est leur meilleure performance à ce jour. Jusqu'à ce soir ?

13/15

Cette année, certains imaginent les Italiens poser des problèmes aux Blacks. Une petite statistique pour calmer les plus optimistes : les Néo-Zélandais ont inscrit quatre essais ou plus (donc le bonus offensif en poche) lors de 13 des 15 derniers matchs contre l'Italie. En Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande a marqué 70 points ou plus dans quatre de ses cinq matchs contre l'Italie.

101

101-3, c'est la victoire la plus large des Néo-Zélandais face aux Italiens. C'était le 14 octobre 1999, toujours en Coupe du monde. Les All Blacks avaient inscrit 14 essais avec notamment un triplé de Jeff Wilson et un doublé de Jonah Lomu.

Whitelock vers le record

Sam Whitelock est sur le banc ce vendredi soir face à l'Italie. Mais le deuxième ligne devrait entrer sur le terrain, et donc dépasser Richie McCaw et devenir le All Black le plus capé de l'histoire avec une 149ème sélection. En disputant un 22ème match de Coupe du monde, le futur joueur de Pau égalera le record de McCaw et de l'Anglais Jason Leonard du plus grand nombre d'apparitions dans la compétition.

Le XV de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Papali'i, 8. Savea (cap.), 6. Frizell; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.

Remplaçants : 16. Coles, 17. Williams, 18. Lomax, 19. Whitelock, 20. Cane, 21. Roigard, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.

Le XV de l'Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Morisi, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Faiva, 17. Nemer, 18. Ferrari, 19. N. Cannone, 20. Zuliani, 21. Halafihi, 22. Page-Relo, 23. Odogwu.