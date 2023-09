La Nouvelle-Zélande a humilié l'Italie (96-17) ce jeudi soir, à Lyon. Plein de joueurs auraient pu figurer parmi les tops des All Blacks, comme Aaron Smith, qui s'est signalé avec un triplé en moins d'une demi-heure. À l’inverse, difficile de ressortir trois joueurs chez une Squadra Azzurra qui a totalement sombré, comme Giacomo Nicotera, en difficulté en touche.

Les tops

Jordie Barrett

Le centre, blessé, n'avait pas participé au début de la Coupe du monde. Il a fait ses débuts dans ce Mondial 2023 face à l'Italie. Et quel retour a-t-il fait sous la tunique noire ! Dès la 6e, il s'est illustré avec une délicieuse passe au pied déposée dans les bras de Will Jordan. Sa chistera à la 36e est un geste de la même trempe. Efficace en attaque, et en défense aussi, comme l'illustre son grattage dans le premier acte, Jordie Barrett a montré qu'il faudrait compter sur lui !

Ardie Savea

Savea a fait du Savea face à l'Italie. Le troisième ligne centre a fait parler sa puissance. Des exemples : sur le troisième essai des All Blacks, c'est lui qui a percé après le renvoi adverse. Il a inscrit les quatrièmes et septièmes essais des siens. Au-delà de ses actions décisives, il a apporté de la puissance à chaque prise de balle mais aussi dans les rucks. Il est le fer de lance d'un pack néo-zélandais qui a aisément dominé le huit de devant italien tout le match. Il a été élu homme du match.

Auteur d'un doublé tout en puissance, Ardie Savea a une nouvelle fois fait la différence avec les Blacks !\ud83d\ude0d



Le résumé du match : https://t.co/vz3uHy9SkX pic.twitter.com/TMnlOEfMD0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 29, 2023

Aaron Smith

Le demi de mêlée a marqué un triplé en moins d'une demi-heure. Il a mis trois essais de pur demi de mêlée. Le malicieux néo-zélandais a profité du travail de ses gros lors de ses deux premières réalisations, en marquant après des ballons portés. Sur son troisième essai, il est au soutien de Jordie Barrett. Comme à son habitude, il a guidé à merveille le jeu néo-zélandais.

Les flops

Paolo Garbisi

L'ouvreur de Montpellier n'a pas été en réussite face à la Nouvelle-Zélande. En première mi-temps, il s'est signalé par une passe au pied directement en touche, une relance mal sentie ou une touche manquée. Lors du deuxième acte, il ne s'est pas mis davantage en valeur, au contraire. Sur le deuxième essai de Will Jordan, il est trop attentiste sur un ballon haut et permet à son adversaire de récupérer la balle (70e). Il a annihilé la dernière offensive italienne avec un déblayage au coup sur un adversaire. Comme son équipe, il a sombré...

Giacomo Nicotera

Le match du talonneur italien a été un enfer ! Il a manqué trois touches, dont une dans les cinq mètres adverses, sur un rare temps fort italien. Il a manqué son plaquage sur Ardie Savea, ce qui a entraîné un essai de ce dernier. Il a aussi fait partie d'une première ligne italienne qui s'est fait rouler dessus sur chaque mêlée...

Stephen Varney

Le demi de mêlée a eu très peu d'influence sur son équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Il n'a fait aucune différence dans le jeu, si ce n'est un coup de pied plutôt bien senti dans le premier acte. Il a été souvent battu, à l'image des premiers et troisièmes essais adverses. Mais son remplaçant, le futur lyonnais Martin Page-Relo, n'a pas été bien mieux. Sur le renvoi faisant suite au premier essai italien, il s'est fait contrer. Résultat : essai de Brodie Rettalick, fin du temps fort italien et les All Black se sont déchaînés sur l'Italie...