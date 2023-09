Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande et l'Italie s'affrontent dans un match décisif dans la poule A de la Coupe du monde 2023. Dans cette rencontre, le duel entre le Néo-Zélandais Mark Telea et l'Italien Ange Capuozzo s'annonce dantesque. Les deux ailiers font partie des joueurs les plus insaisissables de la planète.

Néo-Zélandais et Italiens ont de quoi être crispés ce vendredi soir. À Lyon, les All Blacks et la Squadra Azzurra s'apprêtent à se livrer un match décisif pour la suite de cette Coupe du monde 2023. Une rencontre qui pourrait permettre aux Transaplins de se qualifier pour les quarts de finale et de réussir l'exploit d'éliminer leurs adversaires du jour. Elle pourrait aussi donner l'opportunité aux hommes du Pacifique de revenir dans la course aux quarts de finale et de souffler quelque peu dans cette compétition, dans laquelle ils ont connu la première défaite de leur histoire en phase de poules. Mais que le public ne s'inquiète pas. Si l'enjeu pourrait cadenasser le jeu et calmer les envies de jeu de certains joueurs, Mark Telea et Ange Capuozzo assureront, à coup sûr, le spectacle.

L'Italie affrontera la Nouvelle-Zélande ce vendredi (21 heures) dans un match capital pour la suite de ce Mondial. À cette occasion, Hame Faiva et Toa Halafihi auraient même prévu de faire un haka, eux qui sont d'origine néo-zélandaise.https://t.co/lzdMmtpdfl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 29, 2023

Les deux showmen seront opposés sur l'aile et se livreront à n'en pas douter une bataille exaltante. En tout cas, il s'agit certainement du duel le plus attendu de ce match. Il faut dire que nous avons ici affaire à deux bombes bien connues du circuit mondial. D'un côté, il y a le Néo-Zélandais, qui semble être dans la forme de sa vie. Rare joueur à ne pas avoir déçu face au XV de France lors du match d'ouverture - dans lequel il a inscrit un doublé - celui qui possède des ressorts à la place des chevilles sort d'une très belle saison sous le maillot des Blues d'Auckland. Auteur de douze essais en treize matchs de Super Rugby, Telea est le joueur qui a le plus franchi dans le championnat du sud en 2023 (24 franchissements).

Telea dans la forme de sa vie

Grâce à sa capacité d'élimination, il est aussi le joueur avec le plus de défenseurs battus (102), très loin devant son premier poursuivant, Timoci Tavatavanawai (72). Comment ne pas évoquer son coup d'éclat en mai, lorsqu'il a martyrisé la défense des Hurricanes ? Ce jour-là, Telea a tout simplement inscrit un quatre essais, faisant étalage de son talent offensif. Ce sont ces performances de haut-niveau qui lui ont permis de retrouver une place de titulaire avec Ian Foster, alors que Sevu Reece est lui blessé au genou. Mais si ballon en main, Telea est un poison comme rarement vu, il peut par contre être pris en défense. Et ce vendredi, il aura du boulot face à Ange Capuozzo. On ne présente plus le Toulousain, qui brille depuis maintenant plusieurs saisons sur les pelouses françaises, que ce soit en Top 14 ou en Pro D2.

Rapide comme la lumière, celui qui peut aussi évoluer à l'arrière a été placé à l'aile par Kieran Crowley lors de cette Coupe du monde, en raison de la présence de Tommaso Allan. Avec un style un peu différent de celui de Telea - davantage basé sur la recherche d'espace, moins l'élimination - Capuozzo a inscrit un superbe essai lors du premier match contre la Namibie. Longuement blessé en fin de saison dernière avec Toulouse, l'ancien Grenoblois avait voulu se préserver pour être le plus prêt possible afin de disputer cette Coupe du monde et ce genre de match couperet. Face à la Nouvelle-Zélande, il sera beaucoup attendu, au même titre que la Squadra Azzurra. Cette dernière a devant elle deux finales pour la qualification et aura besoin d'un peu de folie.