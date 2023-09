Alors qu'ils sont exempts ce week-end en raison du format de phase de poules à cinq équipes, les Bleus pourraient tout de même atteindre les quarts de finale sans jouer. Plusieurs scénarios permettraient cela, en fonction du résultat du duel entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie.

Ces derniers jours, il a beaucoup été question de quart de finale pour le XV de France. Pourtant, les Bleus ne sont toujours pas qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 2023. Malgré un sans-faute sur le tableau, les hommes de Fabien Galthié sont toujours à la lutte avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie pour terminer parmi les deux premiers de la poule A. Forts de leurs victoires face aux All Blacks, à l'Uruguay et la Namibie, les Tricolores comptabilisent treize points, soit trois de plus que la Squadra Azzurra et huit de plus que la Nouvelle-Zélande. Ça tombe bien, alors que les Bleus sont exempts ce week-end - en raison de la particularité du calendrier des poules à cinq équipes - Italiens et Néo-Zélandais s'affrontent vendredi soir à Lyon.

Un match d'une importance capitale, puisque le résultat pourrait permettre à la France de se qualifier pour les quarts de finale... sans même jouer ! Ce scénario heureux pour la France n'est possible qu'en cas de petit exploit italien. En fait, tout autre résultat qu'une victoire néo-zélandaise assurerait la qualification des Bleus.

Une défaite néo-zélandaise qualifie la France et élimine la Nouvelle-Zélande

S'ils venaient à s'incliner, les hommes de Ian Foster seraient carrément éliminés de la compétition et le match entre la France et l'Italie sera celui qui déciderait de la première place du groupe. Pour les Blacks, il faudrait au minimum un match nul bonifié pour survivre. Un tel résultat, qui paraît tiré par les cheveux, qualifierait les Bleus puisque les triples champions du monde compteraient alors cinq points de retard et qu'en cas d'égalité de points, ce sont les hommes de Fabien Galthié qui seraient devant grâce au goal average particulier. Une égalité à trois étant impossible avec un nul à trois points des Blacks, les Kiwis devraient ensuite espérer une victoire bonifiée contre l'Uruguay et une défaite à zéro point de l'Italie contre la France pour se qualifier.

Une victoire néo-zélandaise pour une égalité à trois ?

Ah, cette fameuse égalité à trois, dont les aboutissants sont si complexes. Plusieurs scénarios pourraient embourber la France, l'Italie et la Nouvelle-Zélande dans une égalité. Le plus probable serait une victoire néo-zélandaise face à l'Italie sans bonus, puis un succès bonifié des Blacks face à l'Uruguay et une défaite bonifiée des Bleus face à l'Italie. Les trois équipes compteraient alors quatorze points. Pour le reste, en cas de victoire des All Blacks, le suspense resterait entier quant aux deux qualifiés pour les quarts de finale. Néanmoins, les Bleus auraient leur destin en main...