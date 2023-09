Chaque poule de la Coupe du monde peut encore se conclure avec deux, voire trois équipes à égalité avant le début de la phase finale. Explications sur cette situation et les cas d'égalité.

Après trois semaines de compétition, l'étau se resserre. Chaque poule du Mondial 2023 est encore indécise et pourrait chacune se conclure par un cas d'égalité à l'issue des quatre journées. Le partage des nations se fera alors avec un règlement bien précis :

1. En cas d'égalité de points, le vainqueur du match ayant opposé les équipes concernées ;

2. La meilleure différence de points terrain, marqués et concédés lors de tous les matchs disputés au sein de la poule ;

3. La meilleure différence entre les essais marqués et concédés lors de tous les matchs de poule ;

4. L'équipe ayant marqué le plus grand nombre de points terrain lors de tous les matchs de poule ;

5. L'équipe ayant marqué le plus grand nombre d'essais lors de tous les matchs de poule ;

6. L'équipe la mieux classée au classement World Rugby du 14 octobre 2019 ;

Exemple : la France a 13 points et l'Italie 10, avant la quatrième semaine de compétition. Si l'Italie perd sans bonus contre la Nouvelle-Zélande mais qu'elle s'impose face à la France, elle sera quoiqu’il arrive qualifiée dans un scénario à deux équipes à égalité (14 points pour les Bleus et les Transalpins). La cause ? Avec la Nouvelle-Zélande à 15 points, l'Italie sera deuxième puisqu'elle se sera imposée face à son adversaire direct (point 1 du règlement ci-dessus).

Un "mini-championnat" en cas d'égalité à trois

Mais un cas d'égalité à trois équipes est également possible. Par exemple, si la France, la Nouvelle-Zélande et l'Italie terminent chacune à quatorze points, la Nouvelle-Zélande et la France seront qualifiées, via un système de "mini-championnat" en prenant en compte les points marqués entre les trois équipes uniquement. Avec une victoire face aux All Blacks et une défaite avec bonus défensif face à l'Italie, les Bleus compteront cinq points face à ces deux adversaires et termineront donc premiers.

Vainqueurs face à l'Italie sans point de bonus, les Néo-Zélandais termineront à égalité des Italiens avec quatre points chacun. Mais comme le rappelle le règlement, le vainqueur de la confrontation directe passera devant son opposant. Les Blacks seront donc qualifiés.

Classement virtuel du mini-championnat :

France : 4 + 1 = 5 (victoire contre la Nouvelle-Zélande ; défaite bonifiée contre l'Italie)

Nouvelle-Zélande : 0 + 4 = 4 (défaite face à la France ; victoire face à l'Italie)

Italie : 0 + 4 = 4 (défaite face à la Nouvelle-Zélande ; victoire contre la France)