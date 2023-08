Victime d'une lésion musculaire aux adducteurs, François Cros est forfait pour le premier match de préparation des Bleus en Ecosse. S'il ne peut pas être sur le terrain avec ses coéquipiers, le staff du XV de France n'a pas l'intention de laisser le troisième ligne sur le côté.

La nouvelle est tombée en début de semaine dernière. Alors que le Toulousain François Cros avait débuté la préparation avec succès, il est aujourd'hui embêté par une blessure aux adducteurs. Une lésion musculaire qui le tiendra à distance des terrains au moins jusqu'au premier match de préparation des Bleus qui affronteront l'Écosse ce samedi à 16 heures. Pour le staff du XV de France pas question d'éloigner François Cros du groupe pendant sa convalescence. Ce mardi, le troisième ligne était en bord de terrain à Marcoussis pour suivre l'entraînement du jour. Le joueur n'était pas seulement un porteur d'eau mais a bien pris part à cette nouvelle journée de préparation. "On l’utilise sur différents ateliers comme la défense des mauls. Je l’ai mis un peu en mode coach. Les joueurs qui ne peuvent pas s’entraîner seront utilisés d'une manière différente", assurait Karim Ghezal.

Un nouveau rôle pour rester concerné

L'objectif est de garder le troisième ligne concerné par la préparation de ce match face au XV du Chardon. Sur les jours qui arrivent François Cros ne sera donc pas seulement concentré sur sa convalescence mais jouera un rôle clé pour ses coéquipiers en apportant un point de vue extérieur.

Au-delà de ce premier match de préparation, l'enjeu est aussi de préparer l'avenir. "Je vais aussi intégrer de la stratégie sur les adversaires que l’on aura à la Coupe du monde. François Cros ne peut pas travailler sur le terrain mais il peut travailler beaucoup d’autres choses. Le fait de garder l’ensemble du groupe va nous permettre de travailler un peu différemment sur la fin de semaine", ajoutait le co-entraîneur des avants. Contrairement au rythme classique, les 42 joueurs présents à Marcoussis ne repartiront pas en club et resteront jusqu'à l'annonce de la liste des 33 qui participeront au Mondial. Une façon de gagner du temps sur différents aspects techniques et de mettre l'ensemble du groupe à contribution qu'il soit concerné ou non par les prochains matchs amicaux.