Dans la Troisième Mi-temps ce samedi, nous revenions en direct et à chaud sur le choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Voici la première réaction de nos journalistes, impressionnés par la maitrise et l'intensité folle affichées par les deux équipes.

Le choc Irlande - Afrique du Sud a tenu toutes ses promesses. De la première relance de Faf de Klerk au dernier maul improductif sud-africain, les deux nations ont livré un spectacle dantesque au stade de France. L'intensité, l'extrême précision et les différentes stratégies mises en place par ces deux titans ont impressionné nos journalistes. Tristan Failler explique que cette rencontre fut "l'un des plus beaux matchs de ces dernières années". Seulement deux essais ont été marqués, Irlandais et Sud-Africains se sont envoyés comme jamais pour s'offrir la première place de cette redoutable poule B. L'Afriquedu Sud affrontera le Tonga alors que le XV du Trèfle défiera l'Écosse pour la dernière journée de la phase de poules. Mathématiquement, la qualification de l'Irlande n'est pas encore assurée mais les Verts ont fait un énorme pas en s'imposant face aux champions en titre. Avec Vincent Franco, Yanis Guillou et Tristan Failler. Musique : Crazy Bryan - Zebros Réalisation de Baptiste Barbat.