Avec encore onze points au pied laissés en route, l’Afrique du Sud a montré d’inquiétantes carences dans l’efficacité face aux perches. Mais pour le sélectionneur Jacques Nienaber, cette défaite ne s’explique pas uniquement par la faillite de ses buteurs…

Avec encore 11 points laissés au pied ce soir la question du buteur ne peut plus être évitée…

Ce n’est pas aussi simple que cela. Je sais que vous allez penser le contraire, mais notre défaite ne vient pas de la simple faillite de nos buteurs. D’abord, il faut reconnaître que l’Irlande a trouvé les moyens de nous battre. Cette équipe nous a mis sous pression, nous a fait commettre des fautes, et nous leur avons concédé des points. Deuxièmement, nous n’avons pas su franchir leur ligne. Nous avons laissé passer des opportunités de marquer. Donc notre défaite ne vient pas uniquement du au jeu au pied, il y a eu des opportunités ; et notamment lors de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons encore manqué davantage d’occasions. Je rends hommage à l’Irlande, qui a été meilleure que nous ce soir, sans la moindre hésitation.

Allez-vous remettre Handré Pollard sur le terrain ?

On doit s’asseoir et en parler avec le staff et l’équipe médicale, et nous ferons un point sur l’équipe dans les 24 à 48 heures à venir.

Vous avez perdu 12 fois dans les zones de rucks, comment l’expliquez-vous ?

L’Irlande a été exceptionnelle dans ce secteur. Nous n’avons jamais pu mettre de rythme dans notre jeu parce que l’Irlande nous a surpassés dans ce secteur, clairement.

Quel sommet d'intensité a été cette rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Irlande ! Dans cette guerre physique, l'activité de Caelan Doris, le troisième ligne de l'Irlande, a été précieuse. #RWC2023 #RSAvsIRE https://t.co/ZuqX4klyHd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

Comment les régler ces problèmes ?

On va travailler, et essayer de s’y prendre un peu mieux la prochaine fois !

Pourquoi prendre des pénalités si lointaines alors que la touche marchait bien ?

Faf de Klerk avait confiance, il butait bien durant l’échauffement. On avait une totale confiance en nos buteurs.

Que change cette défaite ?

Ce match n’était pas décisif. L’équipe perdante allait juste avoir un peu de pression pour la suite. Nous sommes donc dans cette situation, avec un peu plus de pression sur nous. Mais nous avons huit jours pour nous préparer à affronter les Tonga.

Vous avez des chances d’affronter la France en quarts de finale, quel regard portez-vous sur les Bleus ?

Je ne les ai pas analysés. Si on perd contre les Tonga, on ne se qualifie pas. On reste concentré sur les Tonga. Et après, on aura une semaine de repos après les Tonga pour nous préparer. Pour Antoine Dupont, c’est une grosse perte pour l’équipe de France comme l’est le forfait Malcolm Marx pour nous. J’espère qu’il reviendra. J’en serais ravi. Une Coupe du monde, c’est fait pour que les grands joueurs jouent.

Dans un match aux allures de combat de boxe, les Irlandais sortent victorieux de ce match entre titans. #RWC23 #RSAvIRE?



Le récit > https://t.co/BPIForerNX pic.twitter.com/OmGXrGNIz8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

Pouvez-vous encore gagner la Coupe du monde ?

Bien sûr. On nous avait fait la même remarque en 2019, vous vous en souvenez ? Mais regardez : on joue contre la meilleure nation au monde, et on perd de cinq points alors qu’on avait les opportunités de marquer. La marge de manœuvre est tellement mince… Nous avons encore des détails à régler, à avoir un peu de chance mais si nous faisons tout ça, nous avons encore toutes nos chances d’être champions du monde.