On attendait le choc des titans, et il le fut ! Dans un match physique, sans grandes envolées, l'Irlande a confirmé son statut de favorite de cette coupe du Monde en prenant le dessus sur l'Afrique du Sud (8-13). Les Verts se sont appuyés sur une défense héroïque.

Dès les premières minutes, l’Irlande a montré ses intentions. Sexton et les siens ont refusé de taper les pénalités. En début de partie, le choix n’a pas été payant car l’alignement des Verts a connu les pires difficultés (5 ballons perdues dans le premier acte).



Sur leur première incursion dans le camp adverse, les champions du Monde ont été froids. Bien lancé par un coup de pied de De Klerk, Arendse a mis son équipe dans l’avancée. Coupable de plusieurs fautes au sol, les Irlandais ont été menées contre le cours du jeu sur un coup de pied précis de Libbok (3-0, 6e). La réaction adverse n’a pas tardé, mais Doris n’a pas été en capacité de bonifier l’énorme percée de Keenan sur trente mètres. Le troisième ligne a échappé le ballon à cinq mètres de l’en-but, mais la réaction a été louée par les encouragements nourris de Sexton (16e).

Dans un véritable bras de fer, le second quart d’heure de cette première a été dominé par les Sud-Africains et le bulldozer De Allende. Le centre, tour à tour, a contraint Ringrose, sorti sur commotion avant de retrouver le terrain, et Sexton de passer par la case des soigneurs. À l’image de Doris, Kolisi, sur un retour à l’intérieur de Kriel, a échappé le ballon à quelques mètres de l’en-but adverse (25e). Une première mi-temps des occasions manquées ?



Dominateurs au sol, les Chelemards ont fait souffrir les solides champions du Monde, pénalisés sept fois avant de rejoindre les vestiaires. Sexton, malgré les difficultés en touche, a poursuivi le plan. À cinq minutes du terme, la lumière est venue de Hansen. Parfaitement décalé par Lowe, qui a profité du bon travail de ses avants et d’un Sexton déchaîné, l’ailier a marqué sans opposition (3-7, 35e). L’ambition du jeu a été récompensée.

Les Springboks n’ont pas été efficaces face aux perches

À la suite d’une pénalité manquée à longue distance par De Klerk (47e), les Sud-Africains ont commencé cette deuxième période dans les 22 mètres adverses. Immédiatement, à la suite d'un maul improductif de son équipe, le duo Erasmus et Nienaber a lancé son "Squad Bomb", constitué de sept avants pour un arrière. La mêlée sud-africaine a pris le dessus par deux fois, dont une à la suite d'une introduction adverse, et en bout de ligne, Kolbe a conclu le travail collectif (8-7, 49e). Quatre minutes plus tard, Libbok n'a pas été en mesure, à 40 mètres, de récompenser une nouvelle domination en mêlée de son équipe (54e).

On pensait que la balance était en train de basculer en faveur des champions du Monde. Mais, dix minutes plus tard, Porter et Furlong ont pris leur revanche dans le secteur. Sexton a quant à lui trouvé le chemin des perches (8-10, 58e). Peu en confiance, le pied de Libbok a tremblé, une nouvelle fois, alors qu'elle semblait à bonne distance (65e). À 50 mètres, De Klerk a manqué la cible en forçant sa frappe (67e). En l'espace d'un quart d'heure, le match a basculé sur les échecs sud-africains. La marée verte au stade de France a commencé à y croire. Elle a poussé une nouvelle fois son équipe. À trois minutes du terme de cette partie, sur une entrée anticipée de la première ligne sud-africaine, Crowley a donné un peu plus d'air aux siens (8-13, 77e).

Obligés de marquer un essai pour éviter de perdre cette partie, les Springboks ont eu une balle de match. À cinq mètres de l'en-but adverse, le maul a été bien défendu par le paquet d'avants irlandais, qui a su résister, tout du long, au défi adverse. Avec cette victoire, l'Irlande a envoyé un message au monde.