Au lendemain du revers de l’Afrique du Sud face à l’Irlande, le directeur sportif des Springboks a analysé la faillite de ses buteurs face aux perches en évoquant la solution Handré Pollard. Il ne s'est en revanche pas projeté vers un affrontement face à la France lors du prochain tour.

Que retenez-vous de cette défaite face à l’Irlande ?

Je retiens tout, aussi bien le positif que le négatif. Nous étions sur une bonne lancée avant cette rencontre, et on savait que ce groupe était de toute manière très difficile avec les présences de l’Écosse, de l’Irlande et des Tonga. L’Irlande pourrait même connaître une rencontre disputée face à l’Écosse, mais il est vrai que ces affrontements allaient définir les places d’un à trois. Forcément, au niveau du négatif, je sais que vous allez évoquer les onze points perdus au pied. Au niveau du positif, je veux mentionner notre défense. Je crois que c’est la première fois, depuis je ne sais combien d’années, que nous avons encaissé seulement treize points face à cette équipe. C’était un grand match entre les équipes n°1 et n°2 au monde. On doit maintenant se tourner vers les Tonga avant de penser à la Nouvelle-Zélande, ou à la France, ou à l’Italie.

Après ce revers, est-ce qu’il y a un peu plus de pression au sein de votre équipe ?

Je n’appelle pas ça de la pression. On ne doit pas oublier que des choses ont fonctionné face à la meilleure équipe du monde. On avait la possibilité d’arracher ce match. Vous savez, nous sommes toujours en bonne voie pour rejoindre les quarts de finale. Il n’y a pas plus de pression. De toute manière, nous ne voulions pas choisir notre adversaire pour les quarts de finale entre la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Italie. Nous laissons faire le destin. Il y aura de toute manière un adversaire redoutable au prochain tour. Nous allons déjà suivre le match de ce soir entre l’Écosse et les Tonga. L’Écosse pourrait affronter l’Irlande avec dix points pour le dernier match. L’Irlande est certaine de rester à quatorze… Rien n’est joué. Pour notre part, on regrette juste de ne pas avoir pu conserver l’élan de la victoire. C’est toujours mieux de travailler avec les succès.

Comment jugez-vous les tentatives au pied manquées par votre équipe ?

Avant toute chose, je veux mettre les choses en perspective. Peu importe les scénarios, Handré (Pollard) ne sera pas superman pour notre équipe. Il y a quelques semaines, il n’était pas en condition pour jouer au rugby. Il n’a joué que 40 minutes sur le dernier mois. Il ne s’agit pas uniquement de venir sur le terrain pour taper des pénalités. Sur un terrain, on se déplace, on plaque, on joue au pied… Nous allons faire des rotations pour les Tonga. Handré jouera ce week-end, il a besoin de retrouver du rythme. Mais nos autres buteurs ont un grand tempérament. Oui, Mannie (Libbok) est un peu dans le creux de la vague en ce qui concerne le tir au but. Il le sait, nous le savons, le monde entier le sait. Tout le monde parle de ça. (…) Handré devra supporter cette pression, dans un gros test. Nous verrons nos choix pour les quarts de finale, car Manny joue avec avec un flair brillant sur l’aspect offensif, même s’il est évident que son pourcentage n’est pas aussi haut que nous l'espérions.

Notre problème est clairement que nous n'avons pas converti les pénalités tentées

Regrettez-vous le manque de réalisme de votre équipe, alors qu’elle est parvenue à entrer dans les 22 mètres adverses plusieurs fois ?

Vous savez, dans un tel choc, on sait que la marge ne serait pas supérieure à cinq points. Aucune des équipes n'a marqué plus de treize points, dans une atmosphère irréelle grâce à la présence des supporters irlandais et sud-africains. Il y avait une pression différente que sur les derniers matchs. Mais je ne suis pas sûr qu’ils ont été plus réalistes que nous dans la zone de marques avec le ballon dans les mains. Notre problème est clairement que nous n'avons pas converti les pénalités tentées.

Avec ce revers, un match face à la France se profile. Que pensez-vous de cette équipe ?

La phase de poules n’est pas terminée. L’Italie affrontera la France lors du dernier match, et elle est en mesure de se qualifier. Beaucoup de gens disent que la France est favorite pour la première place, mais l’Italie peut connaître un grand jour. Ce serait un manque de respect pour les autres de dire que nous sommes certains de retrouver la France. En tant qu’entraîneur, nous n’avons aucune préférence.