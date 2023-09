Quel sommet d'intensité a été cette rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Irlande ! Dans cette guerre physique, l'activité de Caelan Doris, le troisième ligne de l'Irlande, a été précieuse. En revanche, le Sud-Africain Manie Libbock a encore une fois laissé des points en route.

Les Tops

Bundee Aki

Les rencontres se succèdent mais au milieu des quinze joueurs vêtus d'un maillot vert, un se démarque toujours : Bundee Aki. Rien qu'en première période, le centre du Connacht a cassé quatre plaquages et a parcouru 66 mètres ballon en main. Ses charges sont souvent efficaces au centre du terrain pour franchir la solide défense sud-africaine ou créer un point de fixation. En défense, il n'a jamais été pris à défaut et il a réalisé un grattage salvateur, à la 78e. Il a été moins en vue en deuxième mi-temps cependant...

Caelan Doris

Quelle activité Le troisième ligne du Leinster ! Face à une horde de Sud-Africains arrivant lancés sur la défense irlandaise, son 13/13 au plaquage n'a pas été de trop. C'est tout bonnement le joueur avec le plus de plaquages à son actif... Comme souvent, dans cette guerre des tranchés, il a été très précieux dans l'intensité et la dimension physique. Ballon en main, il a aussi parcouru 27 mètres.

Dans un match aux allures de combat de boxe, les Irlandais sortent victorieux de ce match entre titans. #RWC23 #RSAvIRE?



Bongi Mbonambi

Difficile de ne souligner la performance que d'un seul Springboks ! Le talonneur sud-africain n'a pas laissé sa part aux autres ! Il a distribué gros plaquages sur gros plaquages sur la pelouse du Stade de France. En première période, plusieurs séquences ont interpellé : les Irlandais, sur certaines de leurs phases de possession, ont reculé sur chaque ballon face à l'agressivité de la défense des Springboks. Et Bongi Mbonambi n'y est pas pour rien. En tout, il a effectué dix plaquages.

Les flops

Ronan Kelleher

Il avait commencé son match par une immense cartouche sur Damian Willemse. Mais sur les quatre premières touches qu'a obtenues son équipe, l'irlande n'a eu aucun ballon. Au final, le joueur du Leinster a manqué cinq lancés en première mi-temps, plus un autre dans le second acte. Dans un match aussi serré que celui-ci, c'est beaucoup trop de perdre autant de possessions de balle. Et ce, même si devoir gérer Eben Etzebeth et Franco Mostert dans l'alignement adverse n'est bien évidemment pas aisé. Le talonneur et ses sauteurs vont devoir mieux se coordonner pour défier l'Ecosse.

Garry Ringrose

Face à la très solide et athlétique paire de centre Damian De Allende-Jesse Kriel, le centre du Leinster a souffert. À la 22e, il a été secoué par le premier et a dû sortir pour passer un protocole commotion. À son retour, il n'a pas réussi à se mettre en valeur. Il a été enrhumé par un cadrage-débordement de Damian Willemse. Il a manqué trois plaquages pour huit tentés. Peu vu ballon en main, il a quand même réalisé une magnifique passe sautée en première mi-temps.

Manie Libbock

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour le demi d'ouverture de l'Afrique du Sud. Encore une fois, il a plombé les siens avec un manque de réussite face aux perches. Il a manqué une pénalité et une transformation. Peu à l'aise avec les grandes distances, il a laissé les coups de pied lointain à Faf De Klerk, pas un spécialiste, ce qui a entraîné deux nouveaux échecs. Dans le jeu, il n'a pas pesé sur la rencontre. Avec onze points pas laissés au pied, le scénario aurait été différent...