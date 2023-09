Grâce à sa précieuse victoire face à l'Australie ce dimanche soir à Lyon (40-6), le pays de Galles s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde. C'est la première équipe de la compétition à le faire. Les Wallabies risquent de leur côté une élimination historique.

Même en cas de défaite dans le dernier match face à la Georgie, le pays de Galles verra les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Grâce à leur victoire pleine de maîtrise sur la pelouse du Groupama Stadium face à une équipe australienne qui n'en finit plus de décevoir et qui se retrouve au bord de l'élimination (40-6), les hommes de Warren Gatland se retrouvent en tête de la poule C avec quatorze points. Ils comptabilisent donc six unités de plus que ces mêmes Wallabies, troisièmes, alors que ces derniers n'ont plus qu'un match à jouer. La Géorgie et le Portugal ayant seulement deux petits points après deux matchs, le pays de Galles ne peut être rejoint que par les Fidji.

Les Gallois ont corrigé de bien piètres Wallabies. Les premiers sont en quarts, les seconds s'approchent d'une élimination historique.#RWC2023 #WALvAUS pic.twitter.com/QgXFV5O0Ba — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 24, 2023

C'est une première grosse victoire pour le XV du poireau, qui était en crise depuis plusieurs mois. Alors que de gros doutes subissaient autour de cette équipe à l'entame de cette Coupe du monde, la victoire face aux Fidji, puis face au Portugal et l'Australie ont fini de rassurer toute une nation. L'enjeu désormais pour le pays de Galles, c'est la première place du groupe C. Il faudra simplement une victoire face à la Géorgie pour assurer cette première position et donc profiter d'un tirage plus favorable en quarts de finale.

Pour l'Australie, un séisme est en vue...

En cas de première place, les coéquipiers de Jac Morgan affronteraient le second de la poule D. Une poule survolée pour le moment par l'Angleterre et dans laquelle l'Argentine, le Japon et les Samoa se disputent la deuxième place. Les Gallois pourraient tout de même faire sans leur ouvreur Dan Biggar pour la suite de la compétition. Pour l'Australie, le coup est très dur. Après trois matchs, les Wallabies sont à égalité de points avec les Fidjiens, alors que ces derniers comptent un match en moins.

L'Australie doit jouer un dernier match de poule face au Portugal vendredi prochain, alors que les Fidjiens ont encore les rencontres face à la Géorgie et au Portugal à disputer. Ce serait la première fois de l'histoire de la Coupe du monde que l'Australie est éliminée en phase de poules de Coupe du monde. Un séisme est en vue...