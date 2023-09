Les Australiens sont au bord de l'élimination après leur large défaite face au pays de Galles (40-6). Will Skelton, absent pour cette rencontre, n'a pas pu retenir ses larmes à la fin du match.

C'est une (grande) révolution, l'Australie pourrait manquer les quarts de finale du Mondial pour la première fois de son histoire ! Battus dans les grandes largeurs par une équipe galloise qui ne fait que surprendre, les Wallabies ont seulement six points après trois matchs et sont à égalité avec les Fidji, qui ont disputé un match en moins (et qui affronteront les deux équipes dites faibles de cette poule C).

Les hommes d'Eddie Jones étaient très marqués après cette défaite, à l'image de Will Skelton, blessé et forfait pour cette rencontre, qui avait les larmes aux yeux sur la pelouse. Le troisième ligne Rob Valetini était aussi dépité, consolé par un de ses coéquipiers.

Énorme coup dur pour les Australiens #RWC2023 I #WALvAUS pic.twitter.com/sxMEx6teB1 — Rugby World Cup FR \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@RugbyWorldCupFR) September 24, 2023

Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Australiens n'ont jamais pu et su imposer leur jeu. Ils affronteront le Portugal le dimanche 1er octobre prochain et vont désormais espérer que les Fidji ne fassent pas un sans-faute face à la Géorgie et au Portugal.