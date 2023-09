Le pays de Galles a étrillé l'Australie ce dimanche soir à Nice (40-6). Le capitaine gallois Jac Morgan a réalisé une nouvelle performance d'exception, tout comme son coéquipier Gareth Anscombe, tandis que l'ouvreur australien Ben Donaldson a déçu.

Les tops

Jac Morgan

Le flanker gallois est en feu ! Élu homme du match face au Portugal la semaine passée, Jac Morgan a une nouvelle fois crevé l'écran face aux Australiens. Dès la troisième minute de jeu, il a transpercé la défense des Wallabies, avant de servir sur un plateau Gareth Davies pour le premier essai du match. Agile avec ses mains, le capitaine du XV du Poireau l'est aussi avec ses pieds. Durant le premier acte, il a trouvé un exceptionnel 50-22 que ses arrières doivent lui envier... Il termine la rencontre avec 15 plaquages au compteur (meilleur total de la rencontre), et a inscrit le dernier essai de son équipe.

Gareth Davies

Le demi de mêlée gallois a rendu une très bonne copie face à l'Australie. Il a gagné son duel face au jeune Tate Mcdermott, et a 33 ans, il a rappelé à tout le monde qu'il restait un très bon animateur et dynamiteur d'attaque. Il a gagné 35 mètres avec le ballon (parmi les meilleurs côtés gallois). C'est lui, dès le début de la rencontre, qui a parfaitement lancé le XV du Poireau en inscrivant un essai après une magnifique combinaison.

Gareth Anscombe

Remplaçant au coup d'envoi, il a très vite remplacé Dan Biggar (12ème minute), blessé, avec un certain talent. Le demi d'ouverture a parfaitement rempli son rôle et a fait oublier le leader du pays de Galles. Face aux perches, l'ouvreur des Ospreys a d'abord raté sa première tentative, avant d'inscrire 23 points au total, dont un drop magistral en deuxième période. Impressionnant malgré un deuxième échec (poteau) au pied évitable, il a fait partie des grands artisans de la victoire des siens. Il faudra surveiller la blessure de Dan Biggar, mais avec Gareth Anscombe, Warren Gatland peut compter sur un deuxième ouvreur de grande qualité.

Les flops

Samu Kerevi

On attendait tellement mieux de Samu Kerevi. Le trois-quarts centre, leader de l'attaque australienne, n'a pas assez pesé sur la rencontre. Alors qu'il devait montrer la voie, il a surtout accompagné les siens vers la sortie, qui se rapproche à grand pas après cette humiliation. Kerevi, lui, n'a réussi à prendre le dessus et à trouver des solutions dans la défense galloise, exceptionnelle depuis le début de la Coupe du monde. Pire, il s'est rendu coupable d'erreurs qui ont coûté cher à son équipe, à l'image de ce plaquage haut en seconde période.

Ben Donaldson

Titulaire à l'ouverture à la place de Carter Gordon, décevant en préparation et sur le début du Mondial, Ben Donaldson a déçu. Attendu par toute une nation, il n'a pas pris la mesure du match. Il commet un en-avant sur le premier ballon, et son coup d'envoi est directement en touche sur l'essai gallois. Certes, il aura tenté des choses, mais il s'est trop vite éteint. Remplacé très rapidement en deuxième période par Carter Gordon, qui a sombré avec l'ensemble de l'équipe d'Eddie Jones.

Richie Arnold

Nous aurions pu mettre beaucoup d'Australiens dans les flops de la rencontre. Mais Richie Arnold, privé de son compère Will Skelton, a symbolisé la descente en enfer des Wallabies dans cette Coupe du monde. Dominé dans les contacts, auteur de seulement quatre plaquages pour un manqué, il a aussi été sanctionné une fois par l'arbitre de la rencontre. Il n'a jamais pu imposer sa puissance et guider son équipe vers la victoire. En attendant, Richie Arnold et ses coéquipiers sont au bord du gouffre et n'ont jamais été aussi proches d'une élimination dès la phase de groupes d'un Mondial pour la première fois de leur histoire.