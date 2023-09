Bonsoir et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre entre le pays de Galles et l'Australie dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

Après deux victoires bonifiées en entame du Mondial, le pays de Galles affronte l'Australie pour devenir la première nation qualifiée en quart de finale. Les Wallabies doivent sauver leur peau après s'être inclinés face aux Fidji. Ben Donaldson sera d'ailleurs titulaire à l'ouverture. La rencontre se déroulera à l'OL Stadium à Lyon et sera arbitrée par Wayne Barnes.