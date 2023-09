Malgré le retentissant succès 96-0 face à la Namibie, la France tremble, suspendue au verdict de la blessure d'Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Voici quatre joueurs qui devraient garder leur téléphone proche d'eux, au cas où le Toulousain déclare forfait pour la suite de la compétition. Il reste, pour l'instant, avec le groupe France.

Baptiste Serin

Il est LE favori pour intégrer le groupe France si jamais Antoine Dupont est sur le flanc pour le reste du Mondial. Il est le seul demi de mêlée présent dans le groupe des douze réservistes établi par Fabien Galthié et son staff. Cet été, il avait effectué toute la préparation avec le XV de France, rentrant en jeu lors de la première rencontre face à l'Ecosse et face aux Fidji. Le Toulonnais connaît donc parfaitement le plan de jeu établi ainsi que la vie de groupe des Bleus. Il n'aura pas besoin d'un temps d'adaptation. Baptiste Serin a aussi l'avantage d'avoir joué avec Matthieu Jalibert lors de leur époque commune à l'UBB. Des automatismes à ne pas négliger avec un si court temps d'adaptation. Il pourrait même briguer une place de titulaire.

Et pour finir, le demi de mêlée sort d'une grosse saison au cours de laquelle il a mené le RCT à la victoire en Challenge Cup. Il a aussi parfaitement réussi son retour en Top 14 cet été, malgré la déception de ne pas figurer dans la liste des 33, avec, notamment, un précieux essai face à Bayonne. Ses deux années passées sans capes entre le Tournoi 2021 et l'été 2023 semble être oubliées. Le gamin de Parentis-en-Born peut, peut-être, commencer à faire son sac et se préparer à faire le court trajet entre la préfecture du Var et Aix-en-Provence, camp de base des Français...

Nolann Le Garrec

Tout le monde l'oublie, mais le Breton était sur le banc du XV de France lors de la première rencontre du dernier Tournoi des 6 Nations. En revanche, s'il a régulièrement été appelé dans le groupe France ces dernières années, il n'a toujours pas porté le maillot des Bleus, à l'image de cette rencontre à Rome passée sur le banc ou de la tournée estivale de 2022 au Japon, observée depuis les tribunes.

Il compense son inexpérience au plus haut niveau par un dynamisme qui fait des ravages, à l'image de son début de saison tonitruant avec le Racing 92. Mais aussi avec un jeu au pied souvent efficace, dans un Mondial où une partie de ping-pong rugby s'improvise à tout moment, et cela sera probablement encore plus le cas lors des phases finales. Si le joueur formé à Vannes a des arguments à faire valoir, il part de plus loin que Baptiste Serin pour remplacer Antoine Dupont si besoin.

Léo Coly

Le numéro neuf de Montpellier est celui qui semble partir de plus loin au cas où Antoine Dupont ait besoin d'un remplaçant dans le groupe des 33. Mais Fabien Galthié et son staff adorent le joueur. Ils l'avaient invité à s'entraîner avec le XV de France alors qu'il jouait encore en Pro D2, à Mont-de-Marsan. Passé à Montpellier la saison dernière, le joueur formé au Biscarosse Olympique Rugby avait réalisé un très bon début de saison avant de se blesser lors de sa première convocation avec les Bleus, en janvier dernier, le Tournoi des 6 Nations lui passant sous le nez. Rapide, offensif et bon dans le jeu au pied, il ne peut pas toujours se mettre en valeur au sein d'une équipe qui a perdu de l'allant depuis son titre de champion de France en 2022. Pour rappel, Baptiste Jauneau aurait pu prétendre à cette sélection mais il s'est blessé contre l'Usap.