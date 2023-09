Le sélectionneur namibien Allister Coetzee a confié son sentiment vis-à-vis de la blessure d'Antoine Dupont. Si l'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud la juge malheureuse, il concède aussi que ce genre d'action arrive dans un match de rugby. Il défend son capitaine Johan Deysel en le qualifiant de joueur "propre".

Tout le monde en parle et c'est logique. Hier, en marge du large succès des Bleus, face à la Namibie (96-0), le XV de France a perdu son meilleur élément : Antoine Dupont. À la 45e minute, c'est le capitaine namibien Johan Deysel qui, emporté par son élan et un manque clair de maîtrise, heurtait le demi de mêlée en causant un choc tête contre tête. Une action violente, dont Dupont ne sortait pas indemne. Comme révélé par Midi Olympique, le meilleur joueur du monde en 2022 souffre d'une fracture du plancher orbital et voit sa Coupe du monde être compromise, pour le plus grand malheur de ses coéquipiers et des supporters français.

"Johan est un joueur propre, il n’a jamais pris de carton rouge par le passé"

Alors que son joueur a écopé d'un carton rouge suite à ce geste, le sélectionneur de la Namibie Allister Coetzee a été interrogé au sujet de l'action précise en conférence de presse. "C’est le jeu, posait-il avant de défendre Johan Deysel. Ce n’était pas intentionnel. C’est arrivé vite. Dupont n’est pas l’homme le plus grand du monde. Johan est un joueur propre, il n’a jamais pris de carton rouge par le passé. Ce qui lui est arrivé n’est pas injuste, mais c’est dommage. C’est notre capitaine, il soude l’équipe. Il le ressent, c’est comme s’il avait laissé tomber l’équipe mais c’est un accident malheureux, mais il faut l’accepter."

Victime d'une fracture au niveau du plancher orbitaire, Antoine Dupont n'a peut-être pas fini sa compétition même s'il est, selon nos informations, toujours hospitalisé. Récit d'une nuit d'angoisse \ud83d\ude29https://t.co/A6EJaIueo0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Ce vendredi matin, Dupont était toujours hospitalisé à l'Hôpital Privé de Provence et son absence pourrait être prolongée jusqu'à une potentielle demi-finale, alors qu'une opération ne serait pour l'instant pas d'actualité. De plus amples informations sont encore attendues...