Ce lundi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé sa liste de 33 qui participera au Mondial. Sur le côté sont laissés une douzaine de joueurs, tous appelés à être réservistes. Explications des choix opérés par le staff tricolore.

On connaît les 33 joueurs qui composent la liste finale du staff du XV de France mené par Fabien Galthié, qui l'a officialisée ce lundi en milieu de journée. Et comme il est question "de choix et d'arbitrage", comme l'a exprimé l'ancien demi de mêlée, il y a forcément des déçus après cette annonce.

Chez les avants, peu de surprises

"On a tenté d'être cohérent mais bien sûr, il y a des absents." Parmi eux, on peut citer les avants Gaëtan Barlot, Sébastien Taofifenua, Demba Bamba, Thomas Laclayat, Florian Verhaeghe, Bastien Chalureau, Dylan Cretin et Yoan Tanga. Chacun a fait face à une forte concurrence à son poste, notamment chez les piliers.

Finalement, les joueurs qui pouvaient espérer le plus étaient Cretin, qui compte 22 sélections, toutes sous le mandat de Fabien Galthié et Bastien Chalureau. Mais le Lyonnais a perdu du terrain ces derniers mois et le Montpelliérain n'a pas pu profiter de l'absence de Romain Taofifenua, puisque ce dernier est de retour à temps suite à sa blessure à la cuisse survenue en août. Il demeure dans la hiérarchie derrière Paul Willemse et Taofifenua.

Dulin, Gailleton et Dumortier laissés sur le bord

"Baptiste Serin et Brice Dulin font partie des joueurs qui sont en attente." Interrogé sur ces deux cas, Fabien Galthié a expliqué la méthodologie de son staff pour en arriver à cette liste des 33. "Le vécu collectif" est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans cette conférence de presse. C'est l'un des facteurs qui justifient la non-sélection du Toulonnais et du Rochelais.

Baptiste Serin, ici contre les Fidji, n'a pas réussi à refaire son retard dans la hiérarchie. Icon Sport

Sur le poste d'arrière, c'est donc Melvyn Jaminet, qui se trouvait derrière Thomas Ramos dans le "ranking", qui décroche son ticket, au détriment de Brice Dulin. Là aussi, Fabien Galthié s'expliquait : "Il y a un vécu collectif de quatre ans. Le potentiel chez Brice et Melvyn est très fort. Il y a un arrière avec un profil pied gauche, beaucoup d'expérience, qui a réussi une très belle saison. Jaminet a un autre profil de buteur, et un jeu au pied qui est le plus long sur le circuit international et peut-être le plus précis. Ensuite, il faut regarder la complémentarité avec Ramos, qui est buteur, et pouvant jouer 10. Enfin, il ne faut pas oublier Louis Bielle-Biarrey, un ailier qui a fini à l'arrière. Il couvre ces deux postes. L'équilibre du poste d'arrière est porté par ces trois joueurs. On a eu le souci du niveau de performance individuelle mais aussi d'équilibre collectif."

Ethan Dumortier, titulaire lors des cinq matchs du Tournoi, n'a pas confirmé au point d'être sélectionné pour la Coupe du monde. MB Media / Icon Sport

Enfin, les situations d'Ethan Dumortier et Emilien Gailleton ont de quoi surprendre. En réponse au forfait de Gabin Villière, le premier a enfilé le costume de titulaire avec brio lors du dernier Tournoi (5 titularisations, 2 essais). Quant au jeune Palois, il a épaté lors de la préparation estivale. La suite logique d'une saison exceptionnelle avec la Section : 24 matchs pour 14 essais. Le Cadurcien a eu la chance de se montrer, en étant titulaire en Ecosse lors du premier match de préparation du XV de France. Mais le staff lui a préféré des joueurs installés dans la rotation depuis plus longtemps. "Il a ce sentiment de ne pas avoir participé à la Coupe du monde U20 (sans pour autant avoir été sélectionné, N.D.L.R.) mais il a déjà une cape, il est international et il est sur le chemin d'une carrière internationale, a pointé le sélectionneur. Même s'il n'est pas dans le groupe, il est en attente. On compte vraiment sur lui."