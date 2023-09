Le ciel est tombé sur la tête des Bleus. Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique, va manquer les prochains matchs de Coupe du monde. Qui pour le remplacer au poste de demi de mêlée ?

Jamais une victoire de 96 points n'a été aussi mal vécue. Et pourtant... La sortie d'Antoine Dupont éclipse tout, que ce soit les records, la prestation aboutie aussi bien en attaque qu'en défense, car sa présence pour les matchs à enjeux est cruciale. Mais avec une fracture maxillo-zygomatique qui pourrait l'écarter des terrains pour plusieurs semaines, il faut déjà au monde d'après. Alors, qui pour endosser le costume démesurément grand que porte Dupont depuis son arrivée chez les Bleus. Les choix semblent restreints pour Fabien Galthié et son staff.

Maxime Lucu

C'est le choix qui semble naturel. Installé dans la hiérarchie comme numéro 2, le Bordelo-bèglais part avec une longueur d'avance sur le reste de la concurrence. Son binôme en club, Matthieu Jalibert, étant titulaire à l'ouverture, reconduire la charnière de l'UBB en équipe de France semble être le choix le plus évident pour avoir des automatismes en un temps éclair.

Déjà titulaire face à l'Uruguay, le joueur d'origine basque connaît la pression des grands rendez-vous. Avec 19 sélections au compteur, son expérience peut lui permettre d'être promu comme le titulaire au poste pour défier l'Italie dans la dernière rencontre en poules des Bleus.

Baptiste Couilloud

Une promotion express pour l'aîné de la fratrie Couilloud ? À la bataille avec Baptiste Serin pour disputer le Mondial, le Lyonnais a profité des miettes qui lui ont été données pour montrer l'étendue de son talent. Sa rentrée face à la Namibie en est la preuve. Avec une prestation où il a démontré tout son potentiel, avec un essai en prime, le joueur du Lou a un profil similaire à celui de Dupont, avec une prise d'intervalles et une vitesse supérieure à celle de Maxime Lucu, pouvant lui permettre de passer numéro 1. Titulaire lors de la tournée en Australie à l'été 2021, il avait assumé son rôle et avait été un cadre de la réussite de cette tournée.

Ce choix pourrait aussi permettre au staff des Bleus de garder la même stratégie que ces dernières années sur le banc. Maxime Lucu, établi comme le finisseur à la mêlée, resterait le gestionnaire de ces dernières minutes qui valent si chères. Un choix déjà fait par Fabien Galthié plus tôt dans l'année à un autre poste. Sipili Falatea, pilier droit remplaçant derrière Uini Atonio durant le Tournoi, n'avait pas profité de la suspension de ce dernier pour démarrer les rencontres. À la place, Mohamed Haouas et Dorian Aldegheri avaient été lancés dans le grand bain, laissant le Bordelo-bèglais sur le banc.

Baptiste Serin

Ce serait la surprise du chef. Réserviste, Baptiste Serin ne devrait être appelé qu'en cas de forfait pour l'intégralité de la compétition du capitaine des Bleus. Mais de numéro 4 à numéro 1, il n'y a qu'un pas. Le Toulonnais est le plus expérimenté de tous les demis de mêlée restants, avec une quarantaine de sélections au compteur. De plus, c'était lui, déjà, qui avait remplacé Antoine Dupont lors de la dernière Coupe du monde quand ce dernier n'avait pas pu disputer les derniers matchs en poule.

Titulaire du poste à quinze reprises, plus que ses deux concurrents réunis, une promotion express n'est pas à exclure. En Angleterre aussi, le réserviste Alex Mitchell a su s'imposer comme le titulaire dès son arrivée, reléguant Danny Care et Ben Youngs sur le banc au dernier moment. Un destin similaire est-il possible pour l'ancien de l'UBB, dont les automatismes avec Matthieu Jalibert pourraient revenir, alors que les deux ont joué ensemble lors des premières saisons de l'ouvreur en Top 14.