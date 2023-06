Son dernier match en bleu date du 26 mars 2021. Pourtant, Baptiste Serin, fort d’une fin de saison très convaincante avec le RCT, comptait parmi les 27 joueurs présents de mercredi à vendredi à Marcoussis pour un premier rassemblement dans la perspective de la Coupe du monde. Son plaisir de renouer avec le groupe tricolore, ses échanges avec le staff de Fabien Galthié et ses objectifs... Il se confie.

Comment avez-vous vécu vos retrouvailles avec le XV de France ?

C’était cool. Vraiment. J’ai ressenti un vrai plaisir de retrouver Marcoussis, de discuter avec les coachs pour connaître leurs attentes, de me reconnecter avec le plan de jeu. C’était une bonne façon de remettre le pied à l’étrier. Je pense que c’était important d’avoir ce petit rassemblement, même si certains cadres et les demi-finalistes n’étaient pas là.

Où en êtes-vous physiquement ?

Ça va mieux, j’ai bien travaillé avec les kinés, tant à Toulon qu’à Marcoussis. C’est un bon point. L’évolution est bonne. Je vais pouvoir reprendre la course cette semaine.

Vous n’avez pas pu prendre part aux entraînements avec le XV de France durant ces deux jours. Avez-vous tout de même réussi à vous reconnecter facilement ?

J’aurais évidemment préféré être sur le terrain, être plus acteur que spectateur mais franchement nous avons bien travaillé durant deux jours. J’ai participé à toutes les réunions, j’ai donné mon avis lorsqu’on m’a sollicité. Ce stage, j’en suis convaincu, sera bénéfique dans les semaines et les mois à venir. C’était vraiment très constructif. Nous avons beaucoup échangé avec le staff et même entre-nous. J’ai beaucoup discuté avec les mecs de la charnière. J’ai parfois eu l’impression d’avoir un regard un peu extérieur en suivant les entraînements depuis le bord du terrain. Et c’était franchement enrichissant. C’était une bonne remise en route.

On vous sent enthousiaste…

C’est logique, non ? Il y a quand même un très bel événement à préparer. Et on a tous envie d’y participer.

Laurent Labit a confirmé en conférence de presse qu’il y aurait trois demis de mêlée dans la liste des 33 pour le Mondial et que, pour l’heure, vous étiez cinq sur la ligne de départ. Et que chacun devait se tenir prêt même s’il ne figurait pas dans la première liste annoncée le 21 juin. Quel a été le message du staff à votre égard sachant que vous n’avez pas porté le maillot bleu depuis ?

Le staff ne s’est pas trop attardé sur les cas individuels. Maintenant, je suis heureux d’avoir pu échanger avec les coachs pour mieux connaître et comprendre les attendus du poste. Avec cet objectif de rendre l’équipe la meilleure possible. Mais très sincèrement, nous avons surtout travaillé sur le plan collectif. Le staff n’est pas entré dans les détails de ce qui sera pris en considération ou non pour établir la liste des 42 joueurs qui sera annoncée le 21 juin.

Dans le « ranking » du staff du XV de France, vous semblez partir de plus loin qu’Antoine Dupont, Maxime Lucu ou encore Baptiste Couilloud. Pensez-vous que votre fin de saison en boulet de canon avec le RCT ait pu rebattre les cartes ?

Je suis assez mal placé pour juger de ça, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté pour prétendre à une place. Certains me prenaient peut-être pour un fou quand je disais que la Coupe du monde restait un objectif pour moi alors que je n’étais plus appelé en bleu, mais j’ai toujours cru en moi. Je sais, pour avoir déjà participé à une Coupe du monde, que c’est un objectif difficile à atteindre. Mais je sais aussi que je n’ai jamais rien lâché et que je ne lâcherai jamais rien. Un tel événement en France, ça ne se rate pas. On rêve tous de vivre cette aventure. Après, je respecterai les choix qui seront faits. Et même si je ne suis pas dans la première liste des 42 joueurs retenus, je me tiendrai prêt au cas où l’on ferait appel à moi plus tard.