Samedi, le Racing 92 recevait l'Union Bordeaux-Bègles pour la première journée de la saison. Lors de cette rencontre, c'est le demi de mêlée francilien, Noalnn Le Garrec, qui s'est parfaitement illustré. Il est sans aucun doute notre MVP de la première journée !

Demi-finalistes la saison passée, le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles étaient réunies samedi à Paris La Défense Arena pour disputer la première journée du championnat. Un match plein de rebondissements, et ce dès la troisième minute de jeu.

Réduits à 14 contre 15, les Franciliens sont tout de même parvenus à tenir tête à leur adversaire grâce notamment à leur numéro 9, Nolann Le Garrec. Pendant le premier quart d'heure de jeu, le demi de mêlée a parfaitement orchestré le jeu, inscrivant même le premier essai de la rencontre et une pénalité avant le retour aux vestiaires.

Le premier MVP de la saison n'est autre que Nolann Le Garrec !!!\ud83d\ude0e pic.twitter.com/e2i1ataE8S — La Grande Mêlée (@lagrandemelee) August 22, 2023

En seconde période, Le Garrec est revenu plus en feu que jamais. Après une seconde pénalité à la 42e, "Nono" s'est offert le luxe d'intercepter une passe de Holmes et finir dans l'en-but pour un doublé. En plus de ses exploits dans l'en-but, Nolann Le Garrec a réussi deux plaquages et éliminé quatre défenseurs. Il est sans aucun doute l'un des acteurs, si ce n'est le principal porteur, de cette victoire du Racing 92 à domicile (23-18).

Avec cette performance de haut vol, Nolann Le Garrec obtient une note de 74.1 points et empoche le tout premier titre de MVP de la saison.