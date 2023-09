Nolann Le Garrec revient sur son début de saison convaincant et explique comment il a su rebondir, après quelques mois passés sur courant alternatif…

Nolann Le Garrec a une chance : il est surdoué, précoce (21 ans). Mais le demi de mêlée du Racing fait aussi face à la même déveine que le Clermontois Baptiste Jauneau, par exemple : celle d’avoir la même nationalité qu’un monstre (Antoine Dupont) pouvant encore jouer cinq bonnes années au niveau international… Le Garrec ? Il a un profil qui plaît évidemment au sélectionneur Fabien Galthié, lequel apprécie sa passe laser, ses qualités dans les duels et son jeu au pied. Toutefois, si le jeune Breton a maintes fois été appelé en tant que partenaire d’entraînement du XV de France ou même en tournée d’été (au Japon en 2022), il n’a pour le moment jamais connu la moindre cap. "Je serai le plus grand supporter des Bleus au fil de cette Coupe du monde, explique-t-il en préambule. Mais quand tu es compétiteur, c’est évidemment un peu dur de ne pas y être. Pour autant, je ne suis pas le seul dans ce cas et j’espère que l’ensemble des joueurs français avaient l’ambition de participer à cette compétition."

Dès lors ? "C’est la façon de réagir qui est importante : et en ce sens, attaquer fort le championnat est la meilleure réaction possible. Si tout se passe bien en club, j’espère que je retournerai un jour en équipe de France…" Plutôt efficace aux tirs aux buts et plus que jamais délirant dans l’animation offensive, Nolann Le Garrec s’est imposé depuis deux matchs comme la pièce centrale du nouvel échiquier de Stuart Lancaster. De quoi nous rappeler, cependant, qu’après avoir connu une ascension fulgurante il y a deux ans, l’enfant du golfe du Morbihan avait par la suite largement marqué le pas. Il poursuit : "J’avais envie de trop bien faire et je me suis peut-être emmêlé les pinceaux dans ma façon de jouer, à l’époque. J’avais trop de déchet. Depuis, je me suis beaucoup interrogé, j’ai réfléchi à ce qu’était mon rôle exact sur le terrain et je pense avoir beaucoup évoluer. Je crois que cela se ressent, d’ailleurs".

Le Garrec : "Le jeu du Leinster, on le joue à la Française"

De toute évidence, Nolann Le Garrec s’est rapidement adapté à la méthode importée d’Irlande par son nouveau coach et à ce sujet, il détaille : "Le projet de Stuart Lancaster est porté depuis déjà un certain temps par Toto (Laurent Travers), ce qui a permis une transition en douceur. Le coach est arrivé avec beaucoup d’idées, sur le plan du jeu mais aussi pour le côté extra-sportif : il nous a demandés de nous ouvrir davantage sur l’extérieur, de faire vivre l’Arena, de transmettre davantage notre passion à nos supporters et nous servir en retour de leur énergie". Et sur le plan du jeu, alors ? "Le système global est très proche de celui qui avait cours au Leinster. Stuart a néanmoins fait quelques adaptations en rapport au profil de notre équipe et de notre stade. Le système du Leinster, on le joue en somme à la Française". De quoi aborder sereinement le troisième round du championnat ?