À la veille de leur choc tant attendu contre la première nation du monde, l’Irlande, les Sud-africains sont apparus ce vendredi en début d’après-midi totalement détendus, voire même d’humeur festive au vu des nombreuses blagues, farces et éclats de rire que l’on a pu voir durant les quinze minutes réglementaires ouvertes aux médias.

Une ambiance qui tranchait franchement avec le sérieux (voire l’austérité) des Irlandais vu une heure et demie avant. Le troisième ligne Pieter-Steph du Toit et le demi de mêlée Faf de Klerk furent les premiers à sortir des vestiaires, suivis de près par le numéro huit Duan Vermeulen.

Le capitaine, Siya Kolisi, est arrivé une poignée de minutes plus tard, chantant et dansant à tue-tête avec son pilier Trevor Nyakane et le deuxième ligne RG Snyman. Après s’être déverrouillés et échauffés de façon individuelle, les Boks se sont ensuite livrés à une partie endiablée de passe à dix, dans laquelle on a vu Eben Etzebeth faire des pas de l’oie pour déclencher l’hilarité générale, ou encore Snyman adresser une chistera lumineuse d’une vingtaine de mètres pour trouver un coéquipier démarqué.

Ambiance de colonie de vacances

Le troisième ligne Kwagga Smith sautait quant à lui comme un gosse sur le dos de ses adversaires, histoire de les gêner dans leurs passes quand le pilier Ox Nché se risquait à des passes comme un volleyeur. Bref, une ambiance de colonie de vacances franchement plaisante et rafraîchissante, mais qui tranchera certainement avec celle qu’il y aura demain soir sur la pelouse du Stade de France, quand Pieter-Steph du Toit et James Ryan se disputeront le premier ruck...